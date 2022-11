Diana Dumitrescu, declarații neașteptate despre relația cu soțul ei

Diana Dumitrescu formează un cuplu cu Alin Boroi. Actrița și partenerul ei s-au căsătorit în 2018 și au împreună un băiat, pe nume Carol.

Recent, Diana Dumitrescu a fost invitată în emisiunea „Detectorul de minciuni”, de pe canalul de YouTube theXclusive, care e moderată de Oana Radu. Cu ocazia asta, actrița a vorbit despre soțul ei, Alin Boroi. Vedeta a recunoscut că este o persoană geloasă și a făcut declarații neașteptate despre ce anume s-a întâmplat la începutul relației lor de cuplu.

„Sunt foarte geloasă. De un an de zile nu îi mai verific telefonul. La începutul relației da, frecvent. Am codul lui de acces și el pe al meu. Nu îi mai verific telefonul cam de când a apărut Carol în peisaj. Lucrurile s-au liniștit, schimbat și după ce ne-am căsătorit, după ce a apărut și copilul și atunci cumva n-am mai simțit nevoia să fac asta. (…) Alin nu este persoană publică, nu are Instagram, nu are Facebook.”