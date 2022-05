Diana Dumitrescu, confesiuni despre rolurile din telenovele: „Aveam coșmaruri, temeri, mă trezeam plângând”

Diana Dumitrescu este una dintre cele mai cunoscute actrițe din cinematografia românească, iar carisma și talentul i-au adus roluri memorabile de-a lungul carierei. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit despre cele mai grele personaje pe care le-a interpretat și actualul proiect în care este implicată, „Strada Speranței”, difuzat la Kanal D.

Rolul din telenovela de la Acasă TV „Regina” i-a adus un succes uriaș, personajul său fiind cunoscut apoi și în mediul online. Cu toate că acesta i-a adus faima, Diana a dezvăluit că a fost și cel mai dificil personaj de interpretat întrucât simțea că se transpune și în realitatea de acasă. Vedeta a mărturisit că de multe ori se confrunta cu coșmaruri și stări de anxietate până a învățat să separe cele două vieți.

„Să îl joc nu, dar mi-a fost greu să interpretez rolul din „Regina”, pentru că l-am asimilat foarte tare și am avut momente în care trăiam și acasă ce trăia personajul. Aveam coșmaruri, temeri, mă trezeam plângând noaptea. Am avut atunci o discuție cu Iura Luncașu care m-a ajutat, m-a învățat să separ lucrurile. Cred că rolul din „Regina” a fost primul în care am înțeles ce înseamnă să creezi un personaj și să ți-l asumi cu totul. Dacă nu reușești să separi rolul de tine, poți ajunge să le confunzi, mai ales la o vârstă fragedă (aveam 25 de ani) și dacă nu ai foarte multă experiență.”, a spus Diana Dumitrescu într-un interviu acordat FANATIK.RO.