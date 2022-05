Motivul pentru care Diana Dumitrescu a slăbit 10 kilograme. Actrița a avut o perioadă de pauză de la filmări

Diana Dumitrescu este printre cele mai cunoscute actrițe din cinematografia românească. Vedeta s-a remarcat în urmă cu mulți ani în rolurile sale din telenovele, ca mai apoi să se afirme în filmele românești. Actrița a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului pentru carieră, dar și despre motivul pentru care a ales să facă o pauză de la lumina reflectoarelor.

După filmările pentru „Faci sau taci”, în 2018, Diana Dumitrescu s-a retras din atenția publicului. Actrița s-a căsătorit, iar la scurt timp a rămas însărcinată, motiv pentru care a pus pauză proiectelor care i s-au propus.

„După ce am făcut filmul „Faci sau taci”, în 2018, cu Iura Luncașu, m-am căsătorit și imediat am rămas însărcinată. În acel an nu am mai dorit niciun fel de proiect, nici măcar pe social-media. Am vrut să stau pur și simplu. Apoi am avut un mic proiect pe TV. Iar acum sunt bucuroasă să fac parte din distribuția serialului „Strada Speranței”, o comedie urbană care le face românilor serile de weekend mult mai frumoase, amuzante (râde)”, a declarat Diana Dumitrescu pentru ego.ro.