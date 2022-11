Diana Dumitrescu își mai dorește un copil. Actrița se visează mamă de fetiță: „Doamne ajută”

Diana Dumitrescu se declară o femeie împlinită. Vedeta are o căsnicie frumoasă alături de Alin Boroi, cu care este căsătorită din 2018, iar împreună au un băiețel adorabil. Dincolo de faptul că are o familie fericită și se bucură zilnic de prezența celor dragi, actrița a dezvăluit că și-ar dori foarte mult și o fetiță.

Vedeta a oferit mai multe detalii despre relația cu soțul ei și viața de familie. Diana Dumitrescu a dezvăluit că Alin este „stilistul” ei personal și el îi alege ținutele înainte de evenimente și a recunoscut că nu se descurcă tocmai bine la capitolul stil vestimentar. Ba mai mult, vedeta se îmbracă în funcție de starea sa de spirit și nu își face griji dacă atrage critici prin aparițiile ei.

„Am stilistul meu propriu și personal acasă, îl cheamă soțul! Eu nu pun accent pe haine, nu sunt cel mai fashion om din lumea asta. Eu îmi aleg ținutele în funcție de cum mă simt, ce chef am. Acum o să mă înjure toți stiliștii și o să dea cu mine de pământ, dar I don’t care. Nu mă deranjează dacă apar la bine sau la prost îmbrăcate, să zică cine ce o vrea, e sunt foarte bine așa!”, a declarat Dina Dumitrescu pentru Click .

În ceea ce privește relația lor, Diana Dumitrescu a dezvăluit că ea și Alin se înțeleg foarte bine, iar împreună au o familie așa cum și-a dorit. Ba mai mult, băiețelul lor le face fiecare zi mai frumoasă, însă vedeta se visează și mamă de fetiță. Actrița a dezvăluit că este pregătită să mai aibă un copil.

„Sunt un om foarte împlinit, m-a schimbat, m-am maturizat, m-a adus cu picioarele pe pământ. Am fost nevoită să mă schimb, am un pui de om de care trebuie să am grijă, dar în definitiv sunt același om, puțin zuză, puțin dusă cu pluta, îmi place să fiu fericită. Băiatul seamănă cu mine! Numai cu mine! Mi-aș mai dori o fetiță! Dacă se întâmplă, Doamne ajută! Până la urmă, ce o fi să fie, numai sănătoasă să fie!”, a adăugat actrița pentru sursa citată.