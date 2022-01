Dezvăluirea făcută de Andreea Esca în direct: „Eram rebelă”

Andreea Esca a fost invitată recent, în cadrul emisiunii „La Măruță” de pe PRO TV, iar cu această ocazie prezentatoarea a făcut o serie de dezvăluiri inedite.

Andreea Esca a împărtășit în emisiunea lui Cătălin Măruță mai multe amintiri amuzante de care a avut parte. Prezentatoarea a mărturisit că la un moment dat le-a cerut colegilor de liceu bani pentru a-și plăti factura de la telefon.

„Odată am vorbit atât de mult la telefon, că a venit nota foarte, foarte mare. M-am gândit că nu o să fie bine deloc cu ai mei, atunci era un alt tip de parenting. Am plecat prin liceu și am făcut o chetă, ca să pot să mă duc pe ascuns și să îmi plătesc telefonul pentru că era foarte foarte mult. Și am plătit. Doar i-am luat, nu i-am dat înapoi. Ai mei află chiar acum.”