Andreea Bănică, amintiri cutremurătoare despre copilăria ei: „Am crescut cu certuri, scandaluri, bătăi”

Andreea Bănică, una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, a făcut dezvăluiri despre copilăria sa, declarații la care nimeni nu se aștepta.

Artista a fost invitată recent în cadrul emisiunii „Duet”, moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, și a vorbit deschis despre începuturile carierei ei, problemele cu care s-a confruntat și momentele dificile prin care a trecut, povestind cum arăta o repetiție muzicală.

Andreea Bănică este căsătorită cu Lucian Mitrea, fost impresar. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul din România. În luna iunie a anului 2021, au împlinit 24 de ani de relație și 13 ani de la nuntă. Andreea Bănică și Lucian Mitrea au împreună doi copii, pe Sofia, în vârstă de 12 ani, și pe Noah, în vârstă de 5 ani.

Sofia, fiica ei, îi calcă pe urme în ceea ce privește talentul și pasiunea pentru muzică, iar cele două au și lansat împreună în urmă cu ceva timp un duet. Deși au o relație foarte apropiată, Andreea Bănică recunoaște că are unele regrete cu privire la fiica ei.

„Eu mi-am dorit să fiu mamă, în adevăratul sens al cuvântului. Știu că poate nu îndeplinesc toate calitățile unei mame, însă, îmi doresc să fiu acolo. Am lipsit de foarte multe ori în momentele speciale, chiar și la primul moment al Sofiei pe scenă. Eram la un concert, chiar nu aveam ce să fac. M-a sunat de la spectacol și mi-a zis că are mari emoții și am avut eu și mai mari decât ea, am trăit și mai intens decât ea. De mine uitasem complet, mă gândeam doar la ea. Mi-am reproșat tare mult că nu sunt acolo.”, a mărturisit Andreea Bănică, în cadrul emisiunii găzduite de Alexandra Ungureanu.