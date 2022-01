Andreea Bănică, dezvăluiri despre operațiile estetice pe care și-ar dori să le facă anul acesta: „Vreau să fiu și mai frumoasă”

Andreea Bănică are o relație apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și le răspunde constant la întrebări, chiar și pe subiecte mai delicate.

Ea a vorbit deschis și despre intervențiile sale chirurgicale, mărturisind că ia în calcul să recurgă la două operații estetice. Mai exact, Andreea Bănică își dorește buze mai mari, dar și o ridicare a sânilor, fiind conștientă că înaintează în vârstă, dar și că a adus pe lume doi copii, iar acest aspect și-a pus amprenta asupra corpului ei.

„Nu am făcut nicio operație estetică, deși mă gândesc. Mă dau foarte tare cu ruj pe lângă, ca să am buza cât mai mare, dar pe viitor îmi doresc și eu buze mai mari și îmi doresc o ridicare de sâni pentru că înaintez în vârstă”, a spus Andreea Bănică, pe Instagram.

Artista apelează la tratamente de înfrumusețare ori de câte ori are ocazia și nu se ferește să le dezvăluie aceste lucruri și fanilor.

„Am plecat anul acesta cu gândul să am mai multă grijă de mine. Voi începe mergând la o clinică. Astăzi o să fac un tratament. Vreau să fiu și mai frumoasă, așa că încep cu un tratament. Mi-am făcut o mezoterapie injectabilă pentru un look fresh și gata pe azi”, a povestit Andreea Bănică, pe Instagram.

Recent, Andreea Bănică le-a dezvăluit fanilor cum arată nemachiată, iar aceștia i-au lăudat look-ul natural.

Cântăreața în vârstă de 43 de ani și-a surprins fanii care o urmăresc pe Instagram cu un videoclip în care le prezintă produsele de make-up pe care le folosește pentru a-și realiza machiajele impecabile cu care impresionează.

Și, ca orice tutorial de machiaj, clipul a început cu imaginea artistei, fanii apreciind naturalețea acesteia, dar și faptul că a ales să nu poarte make-up și să își arate look-ul natural.

Pandemia i-a afectat foarte mult pe artiștii din România din cauza numărului redus sau chiar inexistent de concerte și evenimente, iar Andreea Bănică nu face excepție.

Într-un interviu acordat impact.ro, artista a vorbit deschis despre cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani și cum a fost nevoită să îți schimbe stilul de viață și să se reorienteze profesional.

„Tocmai m-a anunțat Lucian că am un concert la anul (2022) în iunie. A fost un an foarte prost pentru toți, dar mergem înainte. Uniii s-au reorientat, eu am grijă de familia mea. Sunt foarte bine în online, muncesc foarte mult, am o comunitate care trebuie susținută. Ca infleuncer da, îmi merge foarte bine. Concerte nu a avut mai nimeni, decât foarte rar. Nu am auzit pe nimeni să aibă programat ceva de Revelion. Stăm toți și suportăm ce se întâmplă în această perioadă. Eu am suferit enorm din cauza faptului că am fost obișnuită o viață să fac asta, e munca, meseria mea. E foarte greu să nu urci pe scenă, să faci alte lucuri. Ultimul concert l-am avut prin vară, și primul la fel, atunci când s-a dat drumul au fost câteva. Dar doar atât”, a declarat Andreea Bănică pentru sursa mai sus menționată.

Foto: Instagram

