Cum arată Andreea Bănică nemachiată. Artista a surprins cu look-ul său natural

Andreea Bănică le-a dezvăluit fanilor cum arată nemachiată, iar aceștia i-au lăudat look-ul natural.

Cântăreața în vârstă de 43 de ani și-a surprins fanii care o urmăresc pe Instagram cu un videoclip în care le prezintă produsele de make-up pe care le folosește pentru a-și realiza machiajele impecabile cu care impresionează.

Și, ca orice tutorial de machiaj, clipul a început cu imaginea artistei, fanii apreciind naturalețea acesteia, dar și faptul că a ales să nu poarte make-up și să își arate look-ul natural.

Pandemia i-a afectat foarte mult pe artiștii din România din cauza numărului redus sau chiar inexistent de concerte și evenimente, iar Andreea Bănică nu face excepție.

Într-un interviu acordat impact.ro, artista a vorbit deschis despre cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani și cum a fost nevoită să îți schimbe stilul de viață și să se reorienteze profesional.

„Tocmai m-a anunțat Lucian că am un concert la anul în iunie. Le luăm pentru anul viitor. A fost un an foarte prost pentru toți, dar mergem înainte. Uniii s-au reorientat, eu am grijă de familia mea. Sunt foarte bine în online, muncesc foarte mult, am o comunitate care trebuie susținută. Ca infleuncer da, îmi merge foarte bine. Concerte nu a avut mai nimeni, decât foarte rar. Nu am auzit pe nimeni să aibă programat ceva de Revelion. Stăm toți și suportăm ce se întâmplă în această perioadă. Eu am suferit enorm din cauza faptului că am fost obișnuită o viață să fac asta, e munca, meseria mea. E foarte greu să nu urci pe scenă, să faci alte lucuri. Ultimul concert l-am avut prin vară, și primul la fel, atunci când s-a dat drumul au fost câteva. Dar doar atât”, a declarat Andreea Bănică pentru sursa mai sus menționată.

Recent, Andreea Bănică le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că s-a vaccinat anti-Covid cu doza trei, postând și o imagine din acel moment și a transmis un mesaj pentru care a fost apreciată de un număr considerabil de fani.

„Săptămâna asta am făcut a 3-a doza de vaccin. Am făcut prima doză imediat ce a fost posibil pentru că doar așa am simțit că mă pot proteja pe mine și pe cei dragi, iar acum am repetat, conform protocolului. Nu încerc să influențez sau să conving pe nimeni de nimic, este strict alegerea familiei noastre, dar mă întristează că și la acest capitol suntem codași la nivelul UE. 😔

Sănătate multă vă doresc și să dea Dumnezeu să depășim cât mai repede această perioadă pe care nu credeam că o vom trăi vreodată”, a scris Andreea Bănică în descrierea fotografiei pe care o poți vedea și tu mai jos.

