Delia s-a afișat fără machiaj pe social media. Cum arată artista nemachiată și ce reacții au avut fanii

Delia a apărut fără pic de machiaj pe rețelele de socializare. Artista a surprins cu apariția ei nemachiată, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Delia s-a afișat nemachiată

Recent, Delia și-a luat prin surprindere fanii cu o apariție nemachiată. Artista a împărtășit un clip în care se machiază chiar în fața urmăritorilor ei, iar aceștia au putut observa cum arată cântăreața fără pic de machiaj. Vedeta este atentă la rutina ei de îngrijire, iar atunci când se machiază urmează toți pașii necesari pentru o demachiere în profunzime. În plus, este deja un lucru știut că Delia este și o împătimită a sportului și adoptă un stil de viață echilibrat. Așa cum era de așteptat, au apărut și reacțiile fanilor, care au fost plăcut impresionați să vadă cum arată Delia și cu un aspect natural, publicul fiind obișnuit cu ținutele și machiajele ei extravagante.

„Super Delia, extraordinară ca acum 20 de ani!”, „Cu machiaj sau fără tot frumoasă e Delia!”, „Ce frumoasă ești”, „Superbă”, sunt o parte dintre comentariile fanilor.

Delia, declarații despre stilul ei vestimentar

Delia, care recent a colaborat cu Irina Rimes, a fost criticată de mai multe ori pentru stilul ei vestimentar. Artista este cunoscută pentru ținutele excentrice pe care le poartă, însă acestea nu sunt de fiecare pe placul fanilor. Într-un clip publicat pe TikTok, cântăreața a răspuns acestor critici, spunând că prin natura meseriei sale abordează un stil mai extravagant, mai ales pentru că fanii care merg la concertele ei se așteaptă să vadă lucruri spectaculoase.

„Cam ce aș mai putea să răspund la întrebarea „Hei, Delia! De ce nu te îmbraci și tu ca un om normal?'… orice ar însemna asta… Pentru că nu sunt un om normal. E nevoie de o subtitrare, e nevoie să scrii. Adică, în momentul în care se postează un artist într-o ținută, el trebuie să specifice: „Hei, nu uitați: sunt artist, mă duc la concert.” Știți, concertul este ăla unde e o scenă, sunt lumini, reflectoare, oameni care plătesc un bilet și vor să vadă ceva spectaculos. Ceva spectaculos, nu un civil pe scenă, îmbrăcat normal. (…) „De ce nu te îmbraci normal?” Normal cum? Cam cât de normal?”, a transmis Delia pe TikTok acum ceva timp.

Acum ceva timp, Delia a spus cum se raportează la criticile primite pe social media. Artista a precizat că este obișnuită cu expunerea, având în vedere faptul că se află de mulți ani în lumina reflectoarelor, dar nu consideră că artiștii trebuie să ofere explicații celorlalți pentru tot ceea ce fac.

„De multe ori nu îmi pasă ce spun ceilalţi, nu citesc ştirile care apar despre mine – când mai aflu lucruri care se scriu despre mine, de regulă primesc link-urile de la oamenii din jurul meu. Mai citesc comentariile pe social media de la postările mele şi le mai răspund celor care îmi scriu. Dar în rest, de atâta timp de când sunt artist, m-am obişnuit cu expunerea. Nu spun însă că e normal să fii criticat doar pentru că eşti persoană publică şi că ni se spune adesea să ne asumăm acest rol, acest statut. Da, ni-l asumăm ca artişti, ca performeri, dar nu ca oameni care trebuie să dea explicaţii şi să se justifice pentru orice lucru pe care îl fac”, a declarat Delia în cadrul unui interviu pentru Adevărul.

Răzvan Bănică, confesiune inedită despre începutul relației cu soția lui, Sandra Izbașa. Declarația cu care și-a surprins fanii: „Deși pare clișeic și rupt din filme…'

