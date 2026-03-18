Răzvan Bănică, confesiune inedită despre începutul relației cu soția lui, Sandra Izbașa. Declarația cu care și-a surprins fanii: „Deși pare clișeic și rupt din filme…”

Actorul a fost întrebat dacă s-a îndrăgostit la prima vedere de cea care îi este acum soție.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au anunțat în 2020 că formează un cuplu. În decembrie în acel an, de Crăciun, fosta campioană olimpică la gimnastică a fost cerută în căsătorie de către actor. Cununia lor civilă, de pe 30 iulie 2021, a fost discretă. În luna iulie a anului 2023, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au căsătorit religios. Cuplul a decis să aibă două perechi de nași, printre care și buna sa prietenă, gimnasta Andreea Răducan, alături de soțul ei, Daniel.

Răzvan Bănică, confesiune inedită despre începutul relației cu Sandra Izbașa

Răzvan Bănică a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe conturile lui de socializare și mulți dintre fani au vrut să afle detalii despre începutul relației sale cu Sandra Izbașa.

Mai mult decât atât, actorul a fost întrebat dacă s-a îndrăgostit la prima vedere de cea care îi este acum soție, iar raspunsul lui a surprins pe toată lumea.

„Sandra este o persoană cu o energie și o personalitate captivantă. Mi-a atras atenția încă din prima clipă în care am întâlnit-o și mi-a trezit curiozitatea să o cunosc mai bine. Îmi oferea o stare de bine și voiam să petrec cât mai mult timp în prezența ei. Descopeream că avem valori, principii și gusturi comune, dar cel mai important a fost să îi descopăr sufletul uriaș, umorul și inteligența. Toate acestea s-au întâmplat extrem de repede. Deși pare clișeic și rupt din filme, a fost dragoste la prima vedere”, a mărturisit Răzvan Bănică.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple

Finala sezonului 3 al emisiunii Power Couple România a fost, așa cum a precizat și prezentatorul Dani Oțil, cea mai dificilă din istoria emisunii. Proba a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și echilibrul emoțional al fiecărui cuplu. De altfel, la scurt timp de la începerea probei, Sandra Izbașa s-a confruntat cu probleme și a început să tremure puternic. Soțul ei, Răzvan Bănică, a reacționat imediat cu un gest impresionant când și-a văzut soția că suferă, și a decis să abandoneze proba.

„Te iubesc din toată inima mea, banii nu au contat niciodată pentru noi! Iubirea contează. Avem opt minute, iubita mea, i-am dat drumul. Te iubesc din toată inima mea. Nu vreau să te văd că suferi, pentru orice bani din lume, nu vreau să te văd că suferi pentru nimic în lume”, a spus Răzvan Bănică.

După difuzarea finalei Power Couple sezonul 3, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au transmis un mesaj emoționant celor care i-au susținut și care au apreciat participarea lor la emisiune.

„Noi am fost, suntem și vom rămâne Sandra și Răzvan! Exact așa cum ne-ați cunoscut!
Vă mulțumim că ați fost martorii unuia dintre cele mai intense capitole ale poveștii noastre de iubire!
O vom scrie mai departe cu grijă, încredere, respect, curaj, umor și convingerea că dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale vom rămâne mereu noi doi și dragostea noastră! Fiindcă dragostea nu cade niciodată!
Ea este tot ceea ce contează!
Să fiți liberi, să iubiți și să fiți iubiți!
Cu prețuire”,
Sandra și Răzvan, au scris cei doi.

În cadrul unei probe solicitante, fosta gimnastă a dezvăluit că i-a cumpărat lui Răzvan Bănică un cadou impresionant pentru care a plătit fabuloasa sumă de 18.000 euro. Concurenta de la Power Couple a știut că și-l dorește, motiv pentru care a decis să îl surprindă, iar actorul a mărturisit că îl poartă destul de rar.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, confesiuni oneste despre viața lor de cuplu

Într-un interviu acordat recent, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au vorbit despre momentele tensionate din viața lor de cuplu și modul în care le gestionează.

„Una dintre calitățile vieții noastre de familie o reprezintă comunicarea. Evident că uneori mai există momente în care avem păreri diferite asupra unor subiecte sau situații, însă de fiecare dată le discutăm și avem înțelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt și de a recunoaște părerea celuilalt ca fiind corectă, atunci când este cazul. Asta fiindcă orgoliul nu și-a găsit niciodată locul între noi. Știm să gestionăm matur felicitările și complimentele care ne sunt transmise. Apreciem gândurile și mesajele frumoase pe care le primim fiecare dintre noi, în măsura în care ele se încadrează într-o limită a bunului-simț”, au declarat cei doi pentru VIVA!.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au fost întrebați și despre dorința lor de a deveni părinți, recunoscând că momentan nu se concentrează pe acest aspect al vieții lor de cuplu.

„Ne plac copiii și nu excludem această posibilitate, însă momentan nu o prioritizăm”, au mai spus ei pentru sursa citată.

