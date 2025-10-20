Delia, dezvăluiri despre o întâmplare care a deranjat-o. Ce mesaj are pentru cei care încalcă intimitatea persoanelor publice: „Vă rog eu frumos…”

Delia a trecut printr‑o experiență neplăcută în timp ce ieșea la alergat în Parcul Herăstrău, obișnuita ei rută de jogging. Cântăreața, în vârstă de 43 de ani, obișnuiește să alerge zeci de kilometri atunci când are timp și povestea că poate ajunge și la 30 km pe zi. Cu toate acestea, ultima ieșire i‑a fost întreruptă de două situații care i‑au stârnit disconfort.

Delia, dezvăluiri despre o întâmplare în parc

Prima a fost un bărbat care a oprit‑o să îi ceară o fotografie. A doua a fost prezența unei femei care „dădea târcoale' locului de joacă din parc, făcând ture și uitându‑se insistent.

„A venit un om care m‑a întrebat dacă sunt Delia și am zis nu. A zis: ești Delia? Și zic nu. Zice: Putem să facem o poză?… Ok”, a relatat artista. Despre cealaltă persoană, ea a spus că „se învârtea, făcea ture și se uita” și a decis să plece — „Nu, dubioasa era dubioasă. Era dubioasă, dubioasa și am plecat.”

De asemenea, Delia a transmis un mesaj ferm celor care nu respectă intimitatea: dacă cineva o abordează în timpul liber pentru o poză, nu are nicio obligație.

„Deci vă rog eu frumos, deci dacă vreți ceva, poză… dar mai bine nu vreți. Că omul când e el liber, când nu‑i la muncă, gen pe scene, nu datorează.” A avertizat, glumind cu o doză de seriozitate, că se poate apăra: „Nu mai urmăriți, că eu știu jiu‑jitsu… nu vreau să scot astea la înaintare că fac urât. Deci nu, mă!„

Artista a povestit, în stilul ei direct, amintiri din copilărie pentru a sublinia instinctele sale defensive: a relatat chiar și un episod când „a mușcat o fată…”:

„Avea nasul mai mare și, gen, când mă certam cu ea, vedeam nasul ăla mare și am sărit la nas și am mușcat de nas.” Ca măsură de precauție, Delia a afirmat că poartă permanent un spray cu piper: „Da. Fac urât rău. Urât. Deci nu vă mai apropiați… Și am mereu aici un spray. Un spray cu piper.”

În final, artista a explicat că acea zi nu a fost una de alergare și că, mergând, observi și ești observat altfel, o concluzie care o determină să fie mai precaută când își petrece timpul liber în spații publice.

Artista, despre problemele de sănătate

Delia este una dintre artistele cu cele mai mari comunități de fani pe rețelele de socializare și ține constant legătura cu aceștia. Artista vorbește deschis despre toate aspectele vieții sale personale și profesionale și nu este prima dată când face confesiuni despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Cântăreața a mărturisit că se confruntă cu miopia încă din adolescență și că în prezent are nevoie de o pereche nouă de ochelari.

„Mă duc să îmi fac ochelari. Vă anunț că sunt mioapă. Nu e o noutate, sunt mioapă de la 16 ani. Am -3,25 la ambii ochi”, a spus Delia pe internet.

Artista a explicat că uneori întâmpină probleme atunci când privește de aproape prin intermediul telefonului. În timp ce ecranul îi oferă claritate, atunci când îl coboară, imaginea din jur devine neclară.

„E ciudat că văd prin telefon când vă filmez, văd de aproape, și când iau telefonul vă văd în ceață. Nu vă văd trăsăturile faciale”, a spus artista, în timp ce își filma prietenele.

