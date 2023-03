Delia, despre presiunea socială la care sunt supuse femeile: „Să nu mai fim toxici”

Cu mai multe ocazii, Delia s-a folosit de notorietatea ei pentru a transmite diverse mesaje persoanelor care critică constant femeile pentru aspectul lor fizic ori pentru alegerea lor de a apela la intervenții estetice. Prin reacțiile cântăreței, ea a vrut să atragă atenția asupra comentariilor toxice și sexiste la adresa femeilor.

Într-un video publicat pe contul ei de TikTok, Delia a vorbit despre presiunea socială la care sunt supuse femeile în ceea ce privește felul în care arată. Artista a enumerat o serie de remarci și comentarii care circulă în mediul online și nu numai și care sunt toxice.

„Ce am observat în ultima perioadă în online și nu mi se pare sănătos. Toți facem asta. „Uite bă ce a îmbătrânit și asta/ăsta.” Ăsta mai rar, în general e asta, presiunea e pe ele. „Dar nu înțeleg, are bani, de ce nu-și face ceva? Are foarte mulți bani. La câți bani câștigă de ce nu-și face chestii?” Între timp, își face chestii. „Ce și-a făcut? S-a desfigurat, nu mai e ea. Dar ce, nu vrea să spună ce și-a făcut? Dar de ce nu spune? Datorează asta întregii omeniri. Trebuie să spună ce și-a făcut.” Între timp, spune ce și-a făcut. „Prea multe detalii, ce face acum? Ne spune tot ce și-a făcut asta? Dar pe cine interesează? Chiar nu interesează. Arată foarte bine pentru vârsta ei.” Dacă vrei să faci un compliment, îi spui: „arăți foarte bine.” Punct. Pentru vârsta ta, nu mai e un compliment, e o problemă de mentalitate. Este discriminare. E ca și cum i-ai spune: „ai o memorie foarte bună pentru vârsta ta.”