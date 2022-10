Când nu o să ne mai intereseze dacă Delia face sau nu un copil?

M-am tot gândit dacă mai e cazul de încă o opinie despre subiectul care a generat numeroase (și inutile, în mare parte) dezbateri în ultimele zile. Și am ajuns, destul de rapid, la concluzia că da, mai e nevoie. Pentru că în continuare, deși suntem pe final de 2022 și am putea crede că societatea a progresat, femeile sunt judecate și criticate în fel și chip pentru ce fac cu propriul corp.

Nu trebuie să-ți petreci prea mult timp pe Internet sau să faci parte din cine știe ce bulă ca să observi că s-a discutat destul de mult, pe social media, despre declarațiile Deliei cu privire la faptul că nu-și dorește copii. Artista a răspuns, pentru a nu știu câta oară, la această întrebare intruzivă, iar ceea ce a urmat după afirmațiile ei ne arată că mai avem un drum lung de parcurs până când unii oameni vor înțelege că alegerile pe care o persoană le face, indiferent că e publică sau nu, când vine vorba de propriul corp, nu se dezbat niciodată, iar o femeie nu e definită de faptul că are sau nu un copil.

În cadrul unui live de pe TikTok, Delia a spus că nu vrea copii și a oferit și câteva argumente care, nu-i așa, nu au fost deloc pe placul acelei părți a societății care nu pare să facă pași să se îndepărteze de cultura patriarhală și de viziunea heteronormativă asupra vieții.

Oare când o să se înțeleagă că e nepotrivit să întrebi o femeie când face un copil? E un aspect care ține de intimitatea ei, maternitatea fiind în sine o experiență personală. Nu știm ce suferințe sau traume se pot ascunde în spate și care sunt reactivate prin întrebarea asta deranjantă. Fie că e o femeie celebră sau nu, pe nimeni nu interesează ce alegeri face cu corpul ei. Iar faptul că Delia e întrebată de 20 de ani când face un copil, după cum chiar ea a declarat pe Instagram, ar trebui să spună ceva despre noi, la nivel de societate.

La scurt timp după aceste declarații, au apărut și reacțiile. Am văzut tot felul de comentarii, de la oameni care susțin că este strict alegerea ei și că nu trebuie să dea nimănui socoteală, până la cele mai scandaloase și halucinante reacții, în care e blamată pentru ceea ce face cu propriul corp, că e mai puțin femeie dacă nu devine mamă, că un copil sigur o va împlini ca femeie, că argumentele pe care le-a adus ar fi stupide sau că a intrat într-un con de umbră și că a zis toate aceste lucruri pentru că are nevoie de atenție.

Am regăsit și teorii ale conspirației, cum că ar face parte dintr-o organizație secretă și că oamenii din masonerie nu-i dau voie să facă un copil. Au intervenit și persoane publice care au comentat pe marginea subiectului, cum ar fi Lora și Cabral Ibacka.

Desigur, n-au ratat ocazia de a-și da cu părerea și câteva personaje problematice din zona conservatoare, de la un așa-zis „mentor de masculinitate”, și până la Mihail Neamțu, care se prezintă drept „un simplu intelectual creștin implicat în viața cetății”, care susține că avortul e o crimă și care în urmă cu câteva luni, în dezbaterea de la TVR pe tema avortului, a arătat unei țări întregi că nu știe ce înseamnă o vasectomie. „Vasectomia nu mă interesează că nu vreau să fiu transgender. Deci sunt atât de asumat în sexualitatea mea, atât de heterosexual, lipsit de dubii, încât nu m-am gândit la vasectomie”, spunea Mihail Neamțu la TVR.

Într-o postare publicată (și ștearsă ulterior) de pe Facebook, Mihail Neamțu a ținut să-i dea Deliei sfaturi de viață, evident nesolicitate, și a perpetuat în felul ăsta și o retorică toxică despre cum toate femeile ar trebui să privească la fel experiența maternității.

La aceste reacții s-a adăugat și un mesaj de solidaritate față de declarațiile Deliei venit de la Centrul FILIA, organizație feministă care luptă împotriva inegalităților de gen și care apără drepturile femeilor.

„SĂ VORBIM DESPRE DREPTUL FEMEILOR DE A ALEGE ASUPRA PROPRIULUI CORP!

✊♀️Ne arătăm solidaritatea față de declarațiile Deliei (@delia) din ultimele zile, privind decizia de a nu face copii. Dreptul la alegere asupra propriului corp este deopotrivă despre dreptul femeilor de a avea sau de a nu avea copii.

⚠️ Să controlezi când, în ce condiții și câți copii poate să aibă ceva este o demonstrație totală de control și coerciție. Controlul asupra fertilității cuiva poate avea efecta asupra opțiunilor pe care acea persoană le are în viață.

Fiecare copil merită să se simtă dorit și fiecare mamă merită să își trăiască maternitatea în proprii ei termeni.

⚠️ Credem că fiecare dintre noi trebuie să aleagă când și dacă dorește să nască un copil – nu statul, nu familia, nu comunitatea sau organizațiile anti-avort.

‼️ Condamnăm declarațiile lui Cezar Ionașcu:

„Eu nu vreau o femeie ca tine, care nu vrea să facă copii. Eu, bărbat, am nevoie instinctiv, primordial ca neamul meu să meargă înainte. Am nevoie ca tribul meu, în momentul în care eu îți dau sămânța, ca femeie, să se înmulțească. Să fie mare, puternic. Noi nu vrem femei ca tine, Delia. Noi, bărbații nu vrem femei care zic că le e bine așa, singure, fără copii.„

‼️ Nimeni nu are dreptul să ia decizii asupra propriului tău corp. Femeile nu trebuie văzute doar prin prisma maternității și rolului de mamă. Nu naștem copii dintr-un „instinct primordial de propagare a neamului”, ci pentru că ne dorim. Pentru că este alegerea noastră.

Este fundamentul democrației să ai control asupra corpului tău. Nimeni nu trebuie să decidă în numele tău dacă îți dorești copii sau câți copii ar trebui să ai.”