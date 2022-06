Daniel Pavel, declarații inedite despre salariul pe care îl are ca prezentator al emisiunii Survivor

Daniel Pavel este prezentatorul Survivor România, o competiție intensă și plină de provocări difuzată recent pe PRO TV, după ce a fost preluată de la Kanal D, care a difuzat primele două sezoane.

Daniel Pavel s-a dovedit a fi unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori din ultima generație, apreciat fiind în egală măsură de fanii competiției, cât și de concurenți.

Cel mai recent sezon, difuzat de PRO TV, s-a încheiat recent, după aproape șase luni, timp pe care prezentatorul l-a petrecut în Republica Dominicană, acolo unde au avut loc filmările.

Invitati în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Daniel Pavel a vorbit deschis și despre momentele mai dificile cu care s-a confruntat pe durata lunii petrecute în Republica Dominicană, dar a făcut câteva declarații inedite și despre salariul pe care îl are.

„Șase luni au fost, n-aș spune că a fost greu, am livrat mai multă adrenalină, Survivor e un personaj colectiv: voi, publicul, oamenii care ne-au urmat, este extraordinar. Dacă e să mă gândesc, la nivel punctual, ce anume nu mi-a plăcut în Dominicană – sunt punctulețe pe care ni le lasă citrele, astea nu-mi plac, pentru că te înțeapă, și abia te poți concentra. Ai senzația de mâncărime. Apoi, sunt momentele de însingurare. Deși ai acces la tehnologie, eu am avut, spre deosebire de ceilalți, am înțeles să mă apropii de ei, să folosesc raționalizat telefonul, mâncarea, ca să îi înțeleg mai bine. A fost un sezon complex, cu jocuri. A fost o însingurare, dar care îți folosește. Dominicana are un fel de a îți rescrie codul de procedură umană. Te reinventezi”, a povestit Daniel Pavel.