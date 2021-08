Dani Oțil și soția lui, Gabriela, în cea mai sexy ipostază de până acum, înainte de a deveni părinți

Dani Oțil și soția lui, Gabriela, vor deveni în curând părinți pentru prima dată, iar în așteptarea momentului în care își vor ține în brațe băiețelul, cei doi au fost protagoniștii unei ședințe foto inedite.

Atât Dani, cât și Gabriela au postat pe conturile lor de socializare o imagine sexy și romantică în același timp, fotografie realizată în timpul ședinței foto.

„S-a făcut shooting. Am venit să aduc mâncarea. Am fost dezbrăcat si pus la poză. Am rezistat cât o flotare”, a scris Dani Oțil în descrierea fotografiei în care apare alături de soția lui.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor deveni în curând părinți. Partenera prezentatorul TV este însărcinată în luna a opta, iar cei doi vor avea un băiețel.

Gabriela Prisăcariu le-a povestit recent fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare o întâmplare un pic amuzantă prin care a trecut cu o seară în urmă. „Că tot mă lăudam eu ce bine dorm, ei bine de trei nopți canapeaua este cea mai bună prietenă a mea. De dimineață, pe la ora 6, m-a luat un cârcel, am crezut că nasc direct. În general e frumos să fii însărcinată în luna a opta, îmi place mult”, a povestit Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil a cerut-o în căsătorie pe partenera lui la începutul anului 2020, în timpul unei vacanțe pe care au petrecut-o în Mexic, cu puțin timp înainte de izbucnirea pandemiei. Cei doi s-au căsătorit pe 15 mai. Au avut parte de o petrecere restrânsă la restaurantul pe care prezentatorul TV îl deține în București, iar printre invitați s-au numărat Răzvan Simion, chef Nicolai Tand, care a și gătit preparatele de la eveniment, Ramona Olaru, Florin Ristei și partenera lui, Naomi Hedman, Mihai Bobonete și soția lui, precum și nașii Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu.

Gabriela Prisăcariu, fosta câștigătoare a show-ului Supermodels by Cătălin Botezatu, formează cu Dani Oțil unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Cei doi au preferat inițial să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, însă ulterior au început să se afișeze împreună.

