Florin Ristei și Naomi Hedman s-au logodit! Artistul face primele declarații

Florin Ristei și Naomi Hedman s-au logodit. Artistul și prezentatorul TV a devăluit că evenimentul a avut loc în secret, acum câteva luni.

Anunțul că Florin Ristei și Naomi Hedman s-au logodit a fost confirmat de către artist în cadrul podcastului „Aproximativ discuții” găzduit de Gojira și produs de canalul de YouTube HappyFishTV. „N-am zis-o niciodată. M-am și logodit. N-am zis-o nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie anul trecut. N-a știut nimeni, doar câțiva apropiați”, a declarat Florin Ristei.

Înainte de a dezvălui că el și partenera lui s-au logodit, Florin Ristei a vorbit despre începutul relației lor. Cei doi s-au cunoscut la filmările emisiunii X Factor România, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Conform declarațiilor făcute de Florin Ristei, el a fost atras de ea încă de la început, iar relația lor a început după ce Naomi Hedman a fost eliminată din show-ul de talente. „A fost concurentă. A venit la X Factor și la un moment dat în ziua 6-7 de filmări, apare o domnișoară de culoare. A venit la audiții, a cântat o piesă, arăta de revistă și din 2 click-uri i-am găsit profilul. Am noroc că am fișe în care zice numele complet. M-am aprins tare atunci, dar nu m-am dus la ea, evident, că îmi era rușine de înnebuneam. Am tatonat puțin terenul, eram și în emisiune. Și s-a întors la bootcamp și am început să vorbim un pic. Am cântat cu ea la audiții și am simțit chimie. Nu am zis nimic până în decembrie, când a ieșit de pe TV, că lumea comentează”, a mai spus Florin Ristei în același podcast.

Speculațiile privind o posibilă logodnă între Florin Ristei și iubita lui au apărut acum câteva luni, după ce Naomi Hedman a fost surprinsă într-o fotografie purtând un inel care seamănă cu unul tradițional de logodnă. Ristei a negat, însă, că ar fi cerut-o în căsătorie pe partenera sa, povestind despre asta în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1. „Nu! Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic: uite, și-a scăpat cineva un nasture. Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat.”

Acum câteva luni, Florin Ristei a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o are cu Naomi Hedman. „Ar fi putut începe mai repede dacă vreunul dintre noi și-ar fi dat seama că celălalt îl place, dar așa a început exact după ce a ieșit Naomi din concurs. Așa era și moral corect. Nu prea ne pasă ce zice lumea, atâta timp cât ne simțim bine. Cât timp nu deranjăm pe nimeni, avem aceleași pretenții și noi”, a declarat Florin Ristei pentru a1.ro.

Despre relația dintre Florin Ristei și Naomi Hedman se vorbește încă din luna octombrie a anului trecut. Artistul este cunoscut pentru discreția de care a dat dovadă până acum în ceea ce privește viața personală. Însă, de când formează un cuplu alături de modelul de origine britanică, a vorbit cu mai multe ocazii despre povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent.

Naomi Hedman este model și cântăreață și a devenit cunoscută mai întâi în Marea Britanie. A avut mai multe colaborări muzicale însemnate, precum cea cu Nicki Minaj. De asemenea, Naomi a participat la reality show-ul Ex on the beach, în cel de-al patrulea sezon al show-ului, în 2016.

