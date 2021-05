Florin Ristei face dezvăluiri despre relația cu iubita lui, Naomi Hedman: „Evoluăm și ne ajutăm reciproc

Relația dintre Florin Ristei și partenera lui, Naomi Hedman, este tot mai serioasă. Cântărețul și coprezentatorul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a păstrat de-a lungul anilor viața personală departe de ochii presei, însă odată cu povestea de dragoste pe care o trăiește alături de modelul Naomi Hedman, a vorbit mult mai deschis despre asta, dar au apărut și împreună în cadrul mai multor emisiuni televizate.

Într-un interviu pentru libertateapentrufemei.ro, Florin Ristei a făcut mărturisiri sincere despre relația pe care o are cu Naomi Hedman. Artistul în vârstă de 33 de ani a dezvăluit cum anume a fost cucerit de către partenera lui. „Energia senzațională pe care o are, pe care o avem împreună, setul de principii și de valori, mintea deschisă și pozitivă, faptul că înțelege și simte muzica și orice are legătură cu arta și că putem vorbi absolut orice. Și, bineînțeles, că e frumoasă!”

În ciuda faptului că se simțea pregătit pentru o relație, Florin Ristei a mărturisit că nu avea așteptări în această privință. Cântărețul a vorbit despre cum s-a schimbat de când formează un cuplu alături de Naomi Hedman. „Ne schimbăm unul pe altul în fiecare zi. Mi se pare că evoluăm și ne ajutăm reciproc. Știu că e clișeu, dar asta simțim”, a adăugat Florin Ristei pentru sursa mai sus citată.

Despre relația dintre Florin Ristei și Naomi Hedman se vorbește încă din luna octombrie a anului trecut. Cei doi s-au cunoscut la filmările emisiunii X Factor România, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului. Florin Ristei a mărturisit acum câteva luni că au început să aibă sentimente unul pentru celălalt abia după ce Naomi a fost eliminată din concurs.

Naomi Hedman a devenit cunoscută mai întâi în Marea Britanie, înainte de a deveni celebră în România. A avut mai multe colaborări muzicale însemnate, precum cea cu Nicki Minaj. De asemenea, Naomi a participat la reality show-ul Ex on the beach, în cel de-al patrulea sezon al show-ului, în 2016.

