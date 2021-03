Mesajul transmis de Florin Ristei partenerei sale, Naomi Hedman, de ziua ei de naștere

Mesajul transmis de Florin Ristei partenerei sale, Naomi Hedman, cu ocazia zilei de naștere a acesteia este cu siguranță unul dintre cele mai emoționante făcute publice recent de vreo celebritate autohtonă. Cei doi au o relație de puțin timp, și nici unul dintre ei nu a făcut un secret din afecțiunea pe care și-o poartă reciproc.

Naomi Hedman, fostă concurentă la emisiunea X Factor, realizată și difuzată de postul de televiziune Antena 1, a împlinit vârsta de 28 de ani. Florin Ristei este jurat al aceleiași producții, alături de Delia, Loredana și Ștefan Bănică Jr.

Mesajul transmis de Florin Ristei a venit și în contextul în care presa a speculat în ultimele săptămâni asupra unei presupuse logodne între cei doi, după ce Naomi Hedman a apărut într-o fotografie purtând un inel care seamănă cu unul tradițional de logodnă. Ristei a negat, însă, că ar fi cerut-o în căsătorie pe partenera sa, povestind despre asta în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1. „Nu! Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic: uite, și-a scăpat cineva un nasture. Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat.”

Mesajul transmis de Florin Ristei public cu ocazia zilei de naștere a iubitei sale a confirmat, însă, faptul că cei doi au o relație foarte solidă și serioasă. „La mulți ani unuia dintre cei mai frumoși oameni pe care i-am întâlnit vreodată! Te iubesc!”, a fost urarea lui Ristei pentru Naomi Hedman.

Naomi Hedman a devenit cunoscută mai întâi în Marea Britanie, înainte de a deveni celebră în România. Aceasta a participat la reality show-ul Ex on the beach, în cel de-al patrulea sezon al show-ului, în 2016.

