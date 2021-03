Cristina Ich face mărturisiri emoționante despre familia ei și momentele dificile din copilărie

Cristina Ich a vorbit destul de rar despre familia ei și a dorit să păstreze aceste detalii cât mai departe de ochii presei. Recent, ea a făcut declarații sincere despre trecutul ei.

În cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță, Cristina Ich a dezvăluit că părinții ei s-au despărțit atunci când ea avea o vârstă fragedă. Ulterior, mama ei și-a refăcut viața, iar Cristina a susținut-o pe aceasta să se căsătorească cu cel care avea să îi fie mai târziu tată vitreg și pe care acum Cristina îl consideră un om extraordinar. „Pentru mine mama este icoana. Tatăl meu este un om extraordinar. La 12 ani, mi-am găsit un tată vitreg. Pentru mine, tata este cel vitreg, nu tatăl meu biologic. Eu i-am zis mamei mele: „cu el aș dori să te căsătorești.” Este un om deosebit. Pentru mama a însemnat foarte mult că a avut acordul meu și eu i-am spus că „omul ăsta este pentru tine.” El a mai fost căsătorit, dar nu a avut copii.”

Cristina Ich a relatat și un episod din trecut, în care ea l-a căutat pe tatăl biologic, însă înainte să îl vadă, a renunțat pentru că nu se simțea pregătită să facă asta. „Am fost o norocoască găsind tatăl pe care eu l-am căutat. Am simțit că parcă îl cunosc dintotdeauna. Ai mei s-au despărțit când eram foarte mică și eu încă nu conștientizam ce se întâmplă. Cam doi ani aveam. (…) L-am căutat și după am renunțat. Și când l-am găsit, nu am mai vrut să îl mai văd. El nu locuiește în țară. Și în momentul în care am vrut să îl întâlnesc, în ziua respectivă am spus că: „nu mai vreau să te mai văd.” Nu eram pregătită. El nu m-a căutat, dar știe de mine.”

De asemenea, Cristina a spus că în curând își va schimba numele din buletin, renunțând la numele de familie, și anume Micu. Motivul din spatele acestei decizii are legătură cu trecutul ei și cu tatăl biologic. „O să-mi schimb numele din buletin în Cristina Ich. O să pun Cristina Ich, atât. Simt că numele ăsta mă va ajuta. În 2009-2010 mă prezentam cu numele acesta. Eu spuneam Cristina Ich, nu spuneam niciodată Cristina Micu.”

„Probabil că ăsta e și motivul pentru care îmi schimb numele pentru că nu vreau să mă lege absolut nimic de viața pe care eu am lăsat-o îngropată cu ani în urmă și pentru care eu m-am resemnat și nu am vrut să vorbesc niciodată despre subiectul ăsta. Pentru mine e foarte sensibil”, a adăugat Cristina Ich în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

