Lili Sandu & Silviu Țolu, mărturisiri sincere despre relația lor și viața de părinți

Lili Sandu, în vârstă de 41 de ani, a devenit pentru prima dată mamă în luna august a anului trecut. Ea și partenerul ei, Silviu Țolu, au împreună un băiețel, pe nume Thomas Jay Cristian. Într-un interviu oferit site-ului cancan.ro, Lili și Silviu au vorbit deschis despre modul în care viața lor s-a schimbat de când au devenit părinți, dar și despre provocările pe care le întâmpină zi de zi.

Recent, cei trei s-au bucurat de o vacanță în Mykonos. Cu toate că au avut parte de momente memorabile, cuplul a mărturisit că nu a fost o vacanță tocmai ușoară. „Am avut-o și pe mama cu noi și atunci a fost OK. Chiar și așa a fost foarte dificil. În sensul că ne trezeam la șase și jumătate dimineața și nu puteam să stăm la petreceri până târziu”, a spus Lili.

În plus, micuțul a avut parte și de mici probleme de sănătate, lucru care a îngrijorat-o extrem de tare pe tânăra mamă. „A avut otită de la zbor. Când ne-am întors a avut ceva probleme, după care a făcut roseola infantum, chestii pe care le fac bebelușii. Mă panichează de fiecare dată când face febră, dar acum este foarte bine. E îngrozitor să vezi că are febră 39 și să nu știi ce să-i faci”, a povestit Lili Sandu.

De asemenea, cei doi au mărturisit că Thomas Jay Cristian le-a schimbat complet viața, inclusiv relația de cuplu. „Nu mai avem același program, intervin alte responsabilități de fiecare parte”, a declarat Silviu. „Tot ce facem îl are pe el în prim plan acum. Nu mai suntem noi … noi eram genul care ne luam bagajele și plecam”, a completat Lili.

În plus, vedeta a dezvăluit și faptul că cel mic doarme alături de ei, însă că își dorește să schimbe acest obicei. „A fost o decizie pe care am luat-o când a fost bolnăvior și am zis: Hai să-l luăm cu noi. Bine, a fost și un pic egoism din partea mea pentru că-l alăptez și mi-e mult mai ușor și uite că a rămas cu noi în pat. Acum nu știm cum să-l mai dăm afară din pat”, a povestit Lili.

Cei doi au vorbit și despre posibilitatea de a deveni din nou părinți, mărturisind că și-ar dori ca în viitor să își extindă familia. „Sincer, la cât de bine m-am simțit în timpul sarcinii și la cât de ușor m-am recuperat, clar aș mai vrea să mai avem copii, doar că mai sunt și alți factori de care trebuie să ținem cont. Plus că e foarte dificil cu un copil mic. Încă ne confruntăm cu mici probleme”, a declarat Lili Sandu.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro