Lili Sandu a ajuns cu băiețelul ei, Thomas Jay, de urgență la spital

Lili Sandu a povestit pe contul personal de Instagram că a ajuns de urgență la spital duminică noapte cu băiețelul ei, Thomas Jay, după ce acesta avut febră foarte mare și frisoare. În urma investigațiilor făcute, s-a dovedit că este vorba despre o infecție urinară.

Aflată în spital cu băiețelul ei, Lili Sandu a vorbit într-o serie de Instastories despre cum s-a întâmplat totul și că în urma tratamentului luat, febra micuțului Thomas Jay a scăzut. „Vă mulțumesc mult pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis legate de roseola infantum. Ei bine, ce credeți, suntem internați. Acest îngeraș a zis că mai bine să venim la spital și am ajuns la urgență duminică noapte cu febră 40,4. Ideea este că s-a dovedit a fi o infecție urinară. Nu înțeleg, nu înțelegem cum, de ce. Suntem sub tratament cu antibiotice, sperăm ca mâine să plecăm și noi acasă. Febra a scăzut, în ultimele 24 de ore nu a mai avut.”

Lili Sandu mai spune că s-a speriat extrem de tare când a văzut că Thomas Jay are frisoane și febră tot mai mare. „Nu vreți să știți ce sperietură. Deci efectiv am trăit o traumă când la 1 dimineața am constatat că începuse să aibă frisoane, după care febra creștea și nu se mai oprea. Începusem eu acasă să îi fac niște împachetări, dar degeaba. Cred că cel mai bine e să ajungi la spital, doar acolo poți să știi exact ce se întâmplă, analizele de sânge au fost făcute imediat, s-a constatat o infecție și s-a pus pe tratament.”

Vedeta în vârstă de 41 de ani mărturisește că își dorește să ajungă cu băiețelul ei cât mai repede acasă. „Sunt prima care zi „nu” antibioticelor, încerc întotdeauna să tratez cât mai natural, dar în cazul ăsta era singura opțiune. (…) Sper să ajung acasă, a fost un an foarte greu pentru toată lumea, chiar nu vreau să încep Anul Nou într-un spital”, a mai spus vedeta pe Instagram.

După ce a făcut aceste mărturisiri, Lili Sandu le-a împărtășit urmăritorilor de pe Instagram și un scurt video cu băiețelul ei, alături de descrierea: „aici cu febră 39, dar încerc să o fac pe mami să zâmbească.”

În luna august a acestui an, Lili Sandu și partenerul ei, Silviu Țolu, au devenit părinți pentru prima dată. La începutul lunii noiembrie, cei doi și-au botezat băiețelul. Ceremonia a fost una în cadru restrâns, date fiind condițiile impuse de pandemie. La slujba organizată la biserică au fost prezenți foarte puțini invitați, în afară de părinții micuțului și de nași, fiind prezentă și Ileana Lazariuc, buna prietenă a lui Lili Sandu.

Lili Sandu și Silviu Țolu s-au logodit anul trecut în Istanbul, locul în care s-au și cunoscut. Aceștia formează unul dintre cele mai longevive cupluri de vedete și de-a lungul timpul au mărturisit că își doresc un copil.

