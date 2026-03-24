Cum s-au cunoscut, de fapt, Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu. Asistenta TV a vorbit despre relația lor: „Ne potrivim pe atâtea planuri…”

Flavia Mihășan a dezvăluit detalii neștiute despre relația cu Andrei Ciobanu.

Flavia Mihășan a făcut declarații despre începutul relației cu partenerul ei, Andrei Ciobanu.

Cum a început relația dintre Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, asistenta de la Neatza și comediantul au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene.

Recent, Flavia Mihășan a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și Andrei Ciobanu. Amândoi se știau din indusria de divertisment, iar pe parcurs au descoperit că rezonează pe mai multe planuri. 

„Noi ne știm de ceva timp, de foarte mulți ani, doar că nu ne știam atât de bine. Ne-am cunoscut din industrie și a fost o surpriză plăcută să văd că ne potrivim pe atâtea planuri”, a spus Flavia Mihășan pentru VIVA!

Flavia Mihășan a mai spus și cum a fost cucerită de Andrei Ciobanu. Comediantul nu ratează ocazia de a-i face surprize romantice partenerei sale

„E mult de spus că e o persoană super complexă, dar e un tip foarte deștept, are un simț al umorului care îmi place foarte mult și e un om real, autentic, foarte bun.”

Între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu există o diferență de vârstă de cinci ani, iar asistenta TV nu consideră că ar fi un impediment acest lucru. 

„Nu! De multe ori mă ia prin surprindere când mi se zice. Adică între noi niciodată nu se simte asta. Din contră, el este mult mai matur și mult mai grounded (așezat – n.red.) decât sunt eu. Bine, nu e greu, nu e ca și cum eu sunt vreun exemplu. (râde) Dar nu cred în asta, nu cred în genul ăsta de diferențe. Adică nu cred că e important.”

Flavia Mihășan, despre dorința de a se căsători cu Andrei Ciobanu

Flavia Mihășan a dezvăluit că partenerul ei, Andrei Ciobanu, are o relație foarte bună cu Tudor și Carol, cei doi copii pe care îi are din relația anterioară cu Marius Moldovan.

„Am mai fost într-o vacanță cu copiii și Andrei, am fost mai puține zile și aici, la noi, în țară, iar aceasta a fost prima vacanță mai lungă alături de Andrei și de copii. Noi suntem împreună de ceva timp, iar, bineînțeles, cei mici știu și se bucură foarte tare. E o armonie și așa a fost de la început. Andrei are foarte multă răbdare cu ei, se joacă cu ei, le spune povești, se plimbă cu ei. Mai ales că sunt și băieți, s-au lipit foarte repede. Mai face și glume, mai are și talentul ăsta”, a spus Flavia Mihășan pentru spynews.ro.

În ceea ce privește o posibilă căsătorie cu Andrei Ciobanu, Flavia Mihășan este deschisă să facă acest pas. 

„Ar fi „DA” răspunsul, dar n-ar face lucrurile atât de previzibil el. Adică nu mă aștept la așa ceva. Mă aștept să fie, probabil, pe stradă, într-o marți, adică așa. Nu ar fi de ziua mea, de ziua lui, de Revelion, de Crăciun, într-o zi la care să mă aștept.”

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, care apar frecvent în clipuri amuzante, formează un cuplu tot mai solid. Conform declarațiilor făcute de vedetă, cei doi au planuri serioase de viitor. 

„Nu am fost până acum căsătorită, dar da, cred că sunt pregătită de data asta. Îmi doresc să port rochia de mireasă, e pentru prima oară când îmi trece prin cap serios. Nu e că am fost împotrivă sau ceva, dar întotdeauna am considerat că nu contează, că nu e important actul, ci importantă e relația, raportul, dar acum, sincer, cred că ar merge.”

