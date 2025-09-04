Cum arată Noelle, fiica lui Ingrid Vlasov, la 21 de ani. A fost numită „cel mai frumos copil din România”

Noelle, fiica creatoarei de modă Ingrid Vlasov și a fostului fotomodel Marian Nedelcu, a crescut într-un mediu în care creativitatea și rafinamentul erau la ordinea zilei. Supranumită în copilărie „cel mai frumos copil din România”, tânăra de 21 de ani urmează acum pașii părinților săi în industria modei. Cu ochi albaștri pătrunzători și trăsături armonioase, Noelle se impune ca o prezență sofisticată și plină de personalitate pe podiumuri și în ședințe foto.

Astăzi, Noelle Vlasov a devenit o femeie independentă care își croiește propriul drum. Pe lângă activitatea ca model, în special pentru creațiile mamei sale, Ingrid Vlasov, Noelle explorează și cinematografia, urmând cursuri de artă cinematografică la Universitatea St Andrews din Scoția, aceeași instituție unde au studiat Kate Middleton și Prințul William.

Noelle Vlasov a devenit vegană

Pasiunea ei pentru animale a fost vizibilă încă din copilărie, iar la 13 ani a decis să devină vegană, explicând alegerea pe canalul său de YouTube:

„Am luat această decizie din dorința mea de a proteja animalele. De mică am iubit foarte mult animalele și am empatizat cu ele, dar cu timpul am realizat că ele pot fi protejate și că pot contribui și eu.”

Procesul a fost unul treptat, implicând consultări cu părinții, medici și nutriționiști, iar deși i-a fost greu să renunțe la prăjiturile preferate, a găsit alternative vegane care să-i satisfacă gusturile.

După opt ani de absență din viața publică, Ingrid Vlasov a acordat recent un interviu, vorbind despre cariera sa și despre legătura strânsă cu fiica sa.

„Nu am fost mai puțin prezentă, ci complet absentă, și a fost o alegere asumată. Acesta este primul interviu pe care îl accept după opt ani”, a declarat creatoarea de modă pentru VIVA!. Ea a explicat că în această perioadă a refuzat interviuri, invitații la podcasturi sau evenimente mondene, deoarece nu mai activa în modă și nu simțea necesitatea aparițiilor publice.

Acum, Ingrid Vlasov se declară pregătită să revină cu o energie creativă reînnoită: „În ultimii ani, am trăit, am iubit, am creat, am scris… iar acum sunt pregătită să revin. La fel de creativă, dar îmbogățită cu noi experiențe.”

Pe lângă carieră, Vlasov vorbește cu drag despre viața de familie și legătura apropiată cu Noelle:

„Cel mai mult ne place să povestim, indiferent unde suntem. Despre viața noastră, despre viețile altora pe care le considerăm interesante sau, pur și simplu, despre orice ne trece prin minte. Avem o comunicare prolifică, suntem de neoprit.” Tradiția de Crăciun rămâne deosebit de importantă pentru familie: „Ținem neapărat să fim acasă, împreună. Toate vacanțele noastre sunt frumoase, dar cea de iarnă are o magie aparte.”

Detalii despre reușitele profesionale

Ingrid Vlasov a împărtășit acum ceva timp o serie de detalii ce țin de viața profesională a fiicei sale, de care este tare mândră. Noelle Vlasov a fost admisă la Universitatea St. Andrews, acolo unde au studiat și s-au cunoscut pentru prima dată Kate Middleton și Prințul William, în timp ce urmau un curs de istoria artei. În plus, tânăra a fost acceptată la două departamente din cadrul universității, fiind vorba despre filosofie și film.

„Aseară am fost să iau lumină și… mi-am luminat casa. Dar astăzi am primit o veste care mi-a luminat sufletul. Noelle a fost acceptată la Universitatea St Andrews, care este pe primul loc în topul universităților de prestigiu din Regatul Unit al Marii Britanii, înaintea celebrelor Oxford și Cambridge. Este universitatea pe care au absolvit-o Kate Middleton și Prințul William, fiind cea mai veche universitate din Scoția. Și nu doar atât, Noelle a fost acceptată la două departamente. Și la filozofie și la film”, a scris Ingrid Vlasov pe Instagram. „De altfel, recent, ea a primit scrisori de acceptare de la toate celelalte universități de top la care a aplicat: UCL și Kings College din Londra, Durham University și Edinburgh University Cinci din cinci. O realizare care va rămâne în CV-ul ei pentru totdeauna și pentru care a învățat ani la rând, zile și nopți. Draga mea Noelle, sunt impresionată și atât de mândră și aș fi vrut să fiu lângă tine să te strâng în brațe și să-ți mulțumesc că mi-ai îndeplinit nu doar un vis, mi-ai îndeplinit cel mai mare vis pe care îl poate avea o mamă: acela de a-și vedea copilul trăindu-și visele. Dragi părinți, învățați-vă copiii să viseze și ajutați-i să-și îndeplinească visele, nimic nu este mai deplin pentru un părinte”, a mai transmis Ingrid Vlasov.

Foto: Instagram

