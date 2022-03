Cu ce probleme de sănătate se confruntă Lidia Buble

Lidia Buble se confruntă cu probleme de sănătate și a vorbit cu sinceritate despre ele. Cântăreața le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele de socializare cum s-a simțit în ultimele zile.

Lidia Buble le-a mărturisit fanilor, într-o serie de Instastories, care sunt problemele cu care s-a confruntat în această perioadă. Artista a dezvăluit că suferă de o viroză și că în primele două zile starea ei de sănătate nu a fost una bună.

„Am rezistat toată iarna la frigul ăla nemernic și acum când este frumos afară și puteam să-l plimb și eu pe Bubli, să-i arăt Bucureștiul… Eu sunt cobză și ce credeți?! Bubli e lovit rău în aripă. Suntem praf amândoi. Am luat o viroză atât de urâtă. Mai urâtă de 10 ori decât Covid-ul aș putea spune. Am avut Covid, dar nu se compară cu ce am avut acum. În primele 2 zile efectiv n-am putut să mă ridic din pat, am fost ceva rău de tot. Eu când mă simt rău nu pot să mănânc nimic. Singura chestie pe care pot să o mănânc sunt jeleurile, nu știu și nu mă întrebați de ce așa. (…) Aveți mare grijă, nu vă lăsați înșelați de vremea asta frumoasă de afară că știu că vă tentează să ieșiți mai subțire îmbrăcați din casă, dar îmbrăcați-vă și protejați-vă că acum e cel mai periculos și luați cel mai repede luați virozele, fix acum în perioada asta”, a povestit Lidia Buble pe Instagram.

Recent, Lidia Buble a luat o pauză de la social media. Artista și-a șters toate imaginile de pe contul personal de Instagram, iar după mai bine de două săptămâni, a revenit pe rețelele de socializare.

Lidia Buble a vorbit în cadrul matinalului Radio ZU despre perioada în care nu a fost activă în mediul online. De asemenea, cântăreața a surprins și cu o schimbare neașteptată de look. Ea a renunțat la părul blond, iar acum este vopsită într-o nuanță închisă de șaten.

„E adevărat că am lipsit două sau trei săptămâni. Contul nu a fost spart. Am făcut o cură de detoxifiere de tot ce înseamnă rețelele de socializare, am simțit nevoia. Am șters tot și pentru că mi-am făcut schimbarea asta de look, nu mă mai regăseam în fata aceea blondă și am vrut să fac o schimbare, cred că mi-a fost de fapt dor de Lidiuța de acum aproape zece ani.”

Artista a recunoscut faptul că se simțea obosită și își dorea să facă o pauză de la social media.

„M-au întrebat și frații mei: „Ce ai cu noi?” Nu e nimic personal, am vrut să dau unfollow la toată lumea! Pe cine aș fi vrut eu să urmăresc nu are Instagram. E un om fain și simplu. Recunosc că mă cam mâncau mâinile din când în când să postez. În primele două zile tot îmi venea să intru, dar stai că, de fapt, nu am voie. Mi-am impus eu. Mă simțeam foarte obosită, foarte încărcată și le-am spus celor cu care lucrez, din echipa mea, că simt nevoia să schimb ceva, vreau să fac ceva. Nu s-a întâmplat nicio tragedie, sunt sănătoasă, sunt mai vioaie și mai plină de viață ca niciodată! (…) Am stat în casă, m-am uitat la seriale, am ascultat muzică, am gătit”, a adăugat Lidia Buble.

Foto: Instagram

