Cosmina Păsărin, confesiuni despre relații și greșelile făcute în plan sentimental: „Poți fi fericită și singură”

Cosmina Păsărin a vorbit cu sinceritate despre fostele sale relațiile. Vedeta în vârstă de 39 de ani a dezvăluit și care a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o pe plan amoros.

Cosmina Păsărin a mărturisit într-un interviu acordat revistei VIVA! că fericirea nu o asociază cu prezența unui bărbat în viața ei. Vedeta a explicat care a fost procesul pe care l-a parcurs până să fie convinsă de acest lucru.

În continuare, Cosmina Păsărin a întărit ideea că o persoană poate fi fericită și dacă este singură și nu e implicată într-o relație și că, de fapt, fericirea depinde de noi, și nu cei din jurul nostru.

Vedeta a recunoscut că într-o fostă relație, s-a confruntat cu gelozia și posesivitatea partenerului cu care forma un cuplu atunci.

„Cea mai mare greșeală pe care eu consider că am făcut-o este aceea că am permis ca gelozia și posesivitatea unui fost partener să îmi conducă viața și să transforme acea relație din parteneriat în prizonierat. Pot spune, deci, că am renunțat atunci la mine pentru a-l face pe el să se simtă confortabil, însă eu eram prizonieră în propria relație și mi-am semnat singură acea sentință. Nu este sănătos ce am făcut”, a adăugat Cosmina Păsărin pentru VIVA!.