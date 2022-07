Cosmin Seleși, declarație neașteptată după ce a fost în vacanță în Grecia: „Nu-mi permit să mă duc la mare la noi”

Cosmin Seleși s-a întors de curând dintr-o vacanță de vis în Thassos. Actorul a fost plecat împreună cu familia în Grecia, fiind o destinație în care preferă să meargă de mai mulți ani.

Cosmin Seleși a vorbit în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV despre vacanța pe care a petrecut-o în Thassos. Pe lângă asta, prezentatorul a mărturisit că înainte de a alege această destinație, a mers în Bulgaria, acolo unde a apreciat condițiile de care a avut parte, iar asta pentru că cei doi copii ai lui erau mai mici, iar drumul era mai scurt.

„De ce aleg Grecia de ani de zile? Înainte de Grecia am ales Bulgaria, pentru că copiii mei erau mititei, și m-am dus vreo 4-5 ani. Tudor era mic, după aia a venit și Ilinca. M-am dus în Bulgaria la Albena, o stațiune închisă, e aceeași companie, are toate resorturile. La ora 23 se închide absolut tot. Ai șezlongul tău pe plajă. Hotelurile sunt foarte drăguțe, eu, de obicei, aleg hoteluri demipensiune, nu vreau hotel all inclusive pentru că înnebunesc, nu-mi place când vin, își cumpără cu roaba, își iau mâncare și așa…”, a declarat Cosmin Seleși.