Cosmin Seleși, dezvăluiri inedite despre motivele pentru care a plecat de la Antena 1: „Cred că mi-am făcut treaba acolo”

Cosmin Seleși este unul dintre cei mai îndrăgiți actori și oameni de televiziune din România, care ani la rând a prezentat celebra emisiune „ Te cunosc de undeva ” de la Antena 1. După o lungă perioadă în care a fost gazda show-ului, alături de Alina Pușcaș, Seleși a decis să renunțe la proiect și să demisioneze de la postul de televiziune. Astfel, actorul a dezvăluit care au fost motivele pentru care a luat aceeași decizie și ce planuri de viitor are acum.

Invitat la podcast-ul lui Cătălin Măruță, Cosmin Seleși a vorbit deschis despre experiența sa la Antena 1. După 9 ani în care a prezentat un show de succes în România și a adus amuzament și bucurie în casele oamenilor, actorul a decis că este timpul să predea ștafeta și să se retragă. Prezentatorul a fost înlocuit de Pepe , care și-a luat rolul foarte în serios și se descurcă de minune în această ipostază.

Potrivit spuselor sale, Cosmin a simțit că nu mai are în față provocări, chiar dacă a fost înconjurat de oameni minunați, cu care s-a înțeles foarte bine. După aproape un deceniu în care și-a făcut treaba cum a știut mai bine, actorul a simțit că rolul său s-a încheiat în emisiunea transformărilor.

„Un proiect foarte frumos, un proiect pe care l-am îndrăgit, îl iubesc în continuare, dar eu sunt un om activ, mie îmi plac provocările. Nu m-am plictisit…nu știu cum să zic. 9 ani a durat. Am fost primul prezentator. (…) A fost o experiență foarte frumoasă. Am învățat multe lucruri, am cunoscut oameni mișto, am avut o echipă fantastică. Dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață. Eu merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici. Eu, din punctul meu de vedere, zic că am făcut performanță, și cifrele au spus asta. Cred că mi-am făcut treaba acolo. Îmi doresc altceva și eu am spus stop pentru că nu mai exista nicio provocare pentru mine”, a spus el pe YouTube.

Ba mai mult, Seleși a precizat că a mai avut intenția de a demisiona de la Antena 1. Acest lucru se întâmpla la începutul pandemiei de coronavirus, însă producătorii emisiunii l-au convins să mai rămână. În ceea ce privește partea financiară, actorul nu se plânge deloc și nu a luat în calcul acest aspect când a decis să plece. De asemenea, acesta a recunoscut că a primit mai multe oferte de la alte posturi de televiziune, însă momentan nu a acceptat una.

„Nu totul se rezumă la bani. E a doua oară, eu am vrut să mai renunț o dată. Am zis gata acum, stop. Gata, nu mai vreau! Stop, până aici. Mi-a fost teamă puțin, recunosc, poate nici de-aia nu am renunțat atunci, parcă chiar la începutul pandemiei, începuse pandemia, era debandadă peste tot. Producătorul de atunci și cu regizorul ei au venit și mi-au zis că nu am cum să plec. Ei au plecat de la Antena 1, sunt la Pro TV. L-au dat afară? Nu i-au ajuns banii? S-a certat cu nu știu care? Toate acestea au apărut. Nu, eu am spus Stop, nu mai vreau. Nu e ușor să renunți, dar mi-a fost foarte teamă, recunosc. Dar mă simt mai bine, îmi e bine, îmi e atât de bine. Îmi e dor de televiziune, să fac un format, dar momentan îmi e bine. Recunosc că am avut propuneri și de la Pro TV, și de la alte televiziuni, dar cred că am ajuns la o maturitate în care îmi permis să spun DA sau NU. Legat de partea financiară sunt ok, nu am probleme”, a mai spus el în cadrul podcast-ului „Acasă la Măruță”.