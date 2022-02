Cosmin Seleși, declarații despre plecarea de la Antena 1: „Analizez ofertele…”

Cosmin Seleși a vorbit despre plecarea de la Antena 1 și planurile lui pentru următoarea perioadă. Îndrăgitul prezentator a surprins pe toată lumea cu vestea că nu va mai apărea alături de Alina Pușcaș la emisiunea „Te cunosc de undeva”, difuzată de Antena 1.

Zvonurile privind plecarea acestuia de la Antena 1 au circulat mai mult timp, în special după ce actorul a apărut și la alte posturi de televiziune. Mai mult chiar, există acum informații pe surse și cu privire la cine îl va înlocui ca prezentator al emisiunii „Te cunosc de undeva”, numele vehiculat fiind cel al lui Pepe.

Deși fanii vor regreta cu siguranță absența lui Cosmin Seleși din postura de prezentator al popularei emisiuni, actorul se declară mulțumit de decizia de a aborda și alte proiecte în afară de cel de la Antena 1.

Cosmin Seleși, în vârstă de 44 de ani, și-a câștigat popularitatea prin apariții în seriale românești precum „În familie”, de la Prima Tv, sau „La Bloc”, producția de realizată de Pro TV. Acesta a mai prezentat și emisiunea matinală de la National TV, dar și producția pentru copii „Garajul lui Ziggy” la TVR.

În ceea ce privește planurile sale de viitor, Cosmin Seleși a povestit că nu a decis momentan care va fi următorul său proiect de televiziune, însă se bucură de apariția în comedia „Pup-o, mă 2”, are unele concerte alături de trupa sa, Cosmin Seleşi Band, și va apărea pe scena Teatrului Muzical Ambasadorii.

„Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruță dar momentan nu știu nimic sigur ce voi face în televiziune. Sigur este că am început să am concerte cu Cosmin Seleși Band și că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte și să le readucă la viață. În plus, am început să facem filme cu Alin Pânc și Văru Săndel și avem multe proiecte la care vom lucra. Este important că avem treabă. Mă vedeți deocamdată pe Netflix, în „Pup-o, mă 2″ și la teatru”, a declarat Cosmin Şeleşi, pentru Click!, precizând că decizia de a pleca de la Antena 1 a fost a lui și nu a fost concediat, așa cum se zvonea la un moment dat.