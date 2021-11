Ana Baniciu dezvăluie cu ce se ocupă de când nu mai are concerte din cauza pandemiei

Ana Baniciu, fiica celebrului cântăreț Mircea Baniciu, a vorbit recent despre modul în care pandemia de coronavirus i-a afectat cariera. Cum de aproape doi ani de zile concertele artiștilor au fost anulate, tânăra în vârstă de 28 de ani a trebuit să se reprofileze pentru a-și ajusta veniturile.

Ana Baniciu a mărturisit într-un interviu pentru Fanatik că are mai multe contracte de imagine cu diferite brand-uri, pe care le promovează pe contul său de Instagram, acolo unde este urmărită de peste 600.000 de oameni. „Sunt bine, sunt liniștită, stau mai mult în casă în perioada asta, pentru că e o perioadă destul de ciudată pentru toată lumea. Eu am încercat să mă adaptez la ce se întâmplă acum, pentru că e o chestie de durată și nu am vrut să îmi schimb viața cu totul. Nu sunt vreo panicoasă, dar e o teamă constantă în ceea ce privește părinții și familia. Eu am părinți în vârstă și îmi e teamă, mă gândesc la tot felul de scenarii, dar până acum totul a fost bine”, a declarat Ana Baniciu.

Artista a adăugat faptul că social media o ajută extrem de mult, nu doar să fie în contact cu fanii săi, ci și să câștige sume importante de bani. În plus, a dezvăluit și că va urma să lanseze două melodii, ce vor apărea chiar de ziua ei. „Am foarte multe campanii de imagine, online-ul este online și funcționează, și mă bucur tare mult că funcționează, și măcar așa reușim să intrăm în contact cu alți oameni. Pe lângă asta, am avut foarte multă treabă și în studio, am două piese pe care vreau să le lansez de ziua mea. Sunt niște piese de maturizare în ceea ce mă privește”, a spus Ana pentru Fanatik.

Vedeta a mai povestit și că este extrem de implicată în diferite cauze umanitare, recent ea și logodnicul său, Edy Kovacs, făcând o donație importantă pentru un orfelinat. „Zilele trecute am strâns o dubă cu haine și am dus-o la un orfelinat. Am putea spune că este și momentul oportun să facem gesturi bune și pentru oamenii care chiar sunt necăjiți și o să mai facem treaba asta. Vreau să mă ocup în următoarea perioadă și de cauze umanitare, vreau să mă implic, dezinteresat complet, pentru că sunt omul care vrea să schimbe ceva și vreau să ajut, într-un fel sau altul. Iubitul meu mă susține în tot ceea ce fac și asta a fost o idee comună, și m-a bucurat că a venit și din partea lui.”

Foto: Arhiva ELLE

