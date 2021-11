Ce a făcut Ana Baniciu cu banii de la Asia Express, după ce a câștigat primul sezon

Ana Baniciu și Raluka au fost primele vedete care se pot lăuda cu titlul de câștigătoare ale show-ului concurs Asia Express, cele două obținând și marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

,”A fost cea mai nebună și cea mai frumoasă experiență! Faptul că am câștigat înseamnă foarte mult pentru noi, deoarece ne-am confirmat că am făcut bine ce am făcut. A fost greu, foarte greu, dar a fost frumos și aș repeta totul începând din acest moment. Am îndurat frig, umilință, oboseală… în același timp am văzut locuri superbe, am cunoscut oameni superbi”, declarau cele două după terminarea competiției.

Ana Baniciu a fost invitată recent în cadrul emisiunii „Asia mai târziu”, pe care o prezintă Emi și Cuza, cei care sunt și concurenți în sezonul cu numărul patru al emisiunii Asia Express. Cei doi nu au ratat ocazia de a o întreba pe artistă ce a făcut cu partea ei din banii câștigați în urma participării la emisiune.

„Ana: Mi-am luat apartament, măi băieți.

Cuza: Ce bani puțini am luat noi, hai să plecăm Emi.”, a fost discuția amuzantă a celor trei.

Fiica lui Mircea Baniciu si a actriței Diana Gheorghian, Ana Baniciu a făcut parte din trupa Lala Band și a jucat în serialul Pariu cu viața, după ce a studiat științe politice, dar a și absolvit Şcoala de Muzică numărul 1 din Bucureşti, secţia pian, şi Şcoala de Televiziune şi Film.

Recent, Ana Baniciu s-a logodit cu iubitul ei, Edy Kovacs, iar anunțul a venit din vacanța celor doi, o escapadă romantică ce s-a soldat și cu planuri mari pentru viitor. Cântăreața a publicat pe contul său de Instagram o imagine în care își arată inelul de logodnă, alături de un mesaj special pentru partenerul său de viață. „Ce să zic… sunt norocoasă și binecuvântată! Edy a apărut în viața mea în momentul în care chiar nu credeam că am să mă mărit vreodată și iată… sunt logodită. Te iubesc, @edykov, îți iubesc familia, toți ai mei te iubesc și îți sunt familie!”

View this post on Instagram A post shared by Ana Baniciu (@ana_baniciu)

Nu se știe în acest moment dacă Ana Baniciu și Edy Kovacs au făcut deja planuri pentru nuntă, însă vedeta a afirmat că momentan se bucură de ceea ce trăiește. „Tot ce îmi doresc acum este fericire, nu doar în momente… fericire constantă, să râdem zilnic împreună, să nu uităm să ne iubim și respectăm, să creștem împreună și să avem o viață așa cum am visat! Sunt foarte fericită… sincer vă zic!♥️ ( îmi tremură genunchii ca la Asia express)”.

View this post on Instagram A post shared by Ana Baniciu (@ana_baniciu)

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro