Zarug și Adriana Trandafir s-au aflat în conflict la Asia Express. Designerul a dezvăluit cauza

Zarug și Adriana Trandafir nu s-au înțeles deloc pe parcursul participării lor la acest sezon din Asia Express – Drumul Împăraților. După ce Zarug și coechipiera sa, Lorelei Bratu, care au format împreună una dintre cele mai simpatice și populare echipe din concurs, au fost eliminați, în ediția difuzată pe data de 20 octombrie, supozițiile din mediul online despre plecarea lor din concurs s-au încins. Lucrul acesta s-a datorat și atitudinii prezentatoarei acestui sezon al emisiunii, Irina Fodor, căreia i s-a reproșat că nu a avut o atitudine obiectivă și imparțială față de cuplu.

Totuși, o mare parte a atenției publicului s-a concentrat asupra tensiunii constante dintre Zarug și Adriana Trandafir, actrița care a concurat la Asia Express alături de fiica sa, Maria Speranța. Designerul a povestit recent, într-un interviu acordat publicației tvmania.ro, despre motivele care au condus la situația permanent tensionată dintre el și actriță.

„Eu nu am avut un conflict real cu nimeni. Din punctul meu de vedere, am plecat de acolo toţi amici. Nici măcar cu Adriana nu am avut un conflict. Ca să fac faţă presiunii psihice în Asia Express, eu mi-am creat această narativă cum că sunt la joacă împreună cu alţi copii şi evident că toţi avem simpatii mai puternice pentru unii faţă de alţii. Ce spui tu, conflict cu Adriana, e de fapt o lipsă de conexiune şi de comunicare”, a declarat Zarug.

Dincolo de antipatia evidentă dintre Zarug și Adriana Trandafir, designerul a povestit că a rămas în relații bune cu mulți dintre concurenții din emisiunea: „Da, ne mai vedem. Evident că mai des cu unii decât cu alţii, şi asta pentru că avem stiluri de viaţa comparabile.”, a spus acesta.

După eliminarea de la Asia Express, Zarug povestea pe contul său de pe Instagram: „Am zis că vreau să dau și eu un mesaj de mulțumire, către oameni, în primul rând. Așa ne-ați cunoscut, așa ne-ați descoperit și ați decis că ne placeți. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit la Asia Express. Asia Express nu continuă cu noi, dar viața merge înainte, fă. Pup you, vă iubește mama.”

Foto: Instagram

