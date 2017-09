Kylie Jenner este din nou in atentia lumii intregi datorita zvonurilor conform carora este insarcinata cu primul copil. Insa cine este Travis Scott, iubitul lui Kylie Jenner?

Clanul Kardashian&Jenner traieste sub lumina reflectoarelor si este constient ca ceea ce l-a propulsat la Holywood este tocmai aceasta vizibilitate completa asupra vietilor lor. Aceasta familie controversata, desi nu se pot lauda cu talente sau realizari nemaipomenite, si-a castigat statutul de celebritate prin intermediul reality show-ului Keeping Up with the Kardashians. Desi numeroase voci le-au criticat pe fete ca promoveaza superficialitatea, acestea nu par sa isi faca o problema si continua sa se bucure de “faima care se trage din faima”.

In acest context, este aproape imposibil sa nu fi auzit de relatia dintre una din mezinele familiei, Kylie Jenner si Travis Scott. Totusi, nu stim prea multe despre aceasta noua cucerire a starului E!News. Recent, se zvoneste ca tanara asteapta un copil impreuna cu rapper-ul.

Am aruncat un ochi pe Social Media si am aflat cate ceva despre Travis Scott, iubitul lui Kylie Jenner:

Semn de foc: Berbec

Travis Scott, iubitul lui Kylie Jenner, este nascut in zodia Berbec. S-a nascut pe 20 aprilie 1992 si are 25 de ani. Provine din Missouri, Houston, Texas. Isi iubeste mult tara de origine si acolo gaseste deseori inspiratie. Aviz fanelor!

Iubire cu Butterfly Effect

Cum poate un rapper sa isi arate iubirea? Se pare ca Travis a ales un tatuaj. Travis si Kylie au fost surprinsi de fani in timp ce isi faceau un tatuaj in forma de future pe glezne. Simbolul ales nu este intamplator daca ne gandim ca rapper-ul a facut publica acum doua luni o melodie cu numele “The Butterfly Effect”, in versurile careia banuim ca sunt trimiteri si la frumoasa Jenner. Se pare ca fluturele simbolizeaza legatura puternica dintre cei doi, iar Jenner obisnuieste sa isi numeasca astfel iubitul.

Travis Scott, iubitul lui Kylie Jenner este Social Media Superstar

Nu doar iubita sa se bucura de un numar urias de urmaritori pe canalele de social media. Pe pagina de facebook Travis Scott, interpretul are aproape 2 milioane de fani, pe Instagram 5.8 milioane de followers si nici pe Twitter aproape 2.14 milioane de urmaritori. Voi il urmariti?

Fostele cuceRIRI

Ca mai toate celebritatile, si Travis a avut relatii in trecut cu nume sonore. Cea mai cunoscuta cucerire a acestuia este Rihanna. In 2015 acestia au avut o relatie, de scurta durata se pare. Artista, care in acea perioada era in plin turneu de promovare a albumului „Anti World”, l-a ales pe Travis sa ii deschida concertul de la North American leg.

Surse de inspiratie: casa si familia

Desi rapperii afiseaza o imagine de duri, tanarul de 25 de ani, Travis Scott, isi iubeste familia. Intr-o postare din decembrie 2016 artistul a facut public cadoul pentru parintii sai: o casa nou-nouta. Acesta recunoaste ca a muncit mult timp pentru acest cadou si este recunoscator pentru ceea ce i-a oferit familia sa. Un alt lucru pe care poate nu il stiati este numele real al rapper-ului: Jacques Webster. Se pare ca numele Travis vine de la unchiul sau care era de asemenea pasionat de muzica.

Album cu record: Birds in the Trap Sing McKnight

Pentru cei care nu au auzit inca de Travis Scott, acesta a lansat cel de-al doilea album in septembrie 2016. Albumul „Birds in the Trap Sing McKnight” i-a asigurat interpretului un nume in rap si hip-hop. „Birds in the Trap Sing McKnight” a ocupat primul loc in Billboard 200 si a fost vandut in 80.000 de exemplare intr-o singura saptamana. Artistul a avut colaborari cu nume mari din industrie precum Kendrick Lamar, Andre 3000 si Kid Cudi.

Umilit la Grammy Awards

Pe lista nominalizarilor Grammy de anul acesta cu totii ne asteptam sa apara si Travis Scott. Si acesta avea aceleasi asteptari si … a fost dezamagit. Pe lista nominalizatilor au aparut rapperi precum Chance The Rapper, D.R.A.M. sau Remy Ma. Umilit la premiile Grammy, Travis Scott nu a fost nominalizat in nici una din categoriile “cea mai bina interpretare rap” sau “cea mai buna melodie rap”. Vice presedintele A&R la Epic Records si-a exprimat nemultumirea printr-o postare pe Instagram in care spunea „reading the Grammy nominations like….”, comentariu la care Travis a raspuns ca se simte dezamagit, „So hurt man.” .

reading the grammy nominations like…. A post shared by sickamore (@sickamore) on Dec 6, 2016 at 10:06am PST

Al treilea album: „Astro World”

Travis Scott, iubitul lui Kylie Jenner, a declarat ca se pregateste pentru un al treilea album care sa aminteasca de adolescenta sa si de viata lipsita de griji din Houston. Albumul se va numi “Astro World”, dupa parcul de distractii preferat din copilarie, care a fost inchis din 2005. Pentru acesta Astro World inseamna tineretea si se leaga de multe amintiri din copilarie.

Lista hit-urilor

Daca esti fan al acestui gen muzical, nu rata cele mai cunoscute hit-uri ale sale: „Antidote”, „Pick Up the Phone”, „Butterfly Effect” si „Goosebumps”. Desi este melodia lui Drake, Scott a colaborat cu acesta pentru piesa „Portland”, care a fost un real succes: a fost Nr. 9 in Hot 100, Nr. 6 in clasamentul Hot R&B/Hip-Hop Songs si Nr. 3 in Hot Rap Songs. Artistul urmeaza sa lanseze cel de-al treilea album despre care se preconizeaza ca va fi cel mai reusit din cariera sa de pana acum.

Noi zicem ca Travis Scott promite mult si va fi parte din urmatoarea generatie de rap superstars. In ceea ce priveste relatia cu Kylie Jenner, se pare ca artistul este rezervat. Sa vedem daca ne vor anunta ei despre fericita veste sau dovezile ne vor da un raspuns de la sine.

Text: Mădălina Guerrieri

Foto: Instagram