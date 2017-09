Unii dintre fanii Rihannei au aflat de-abia acum care este numele de familie al vedetei

Te-ai intrebat vreodata de ce linia vestimentara si, acum, linia de frumusete ale Rihannei se numesc „Fenty”? Daca da, inseamna ca esti printre cei care nu ii cunosc numele de familie.

Ei bine, se pare ca cei care nu ii cunosc numele real si intreg al Rihannei nu sunt putini. Pe Rihanna o cheama, de fapt, Robyn Rihanna Fenty.

Asadar, Fenty este numele ei de familie! Rihanna este una dintre multele celebritati care foloseste alt nume pentru viata sa publica si nu cel care ii este scris in actul de identitate.

Asa cum ziceam, nu putine au fost reactiile de-a dreptul socate la aflarea faptului ca Fenty este numele de familie al Rihannei (sau Robyn). Iata cateva dintre acestea:

When you figure out that Fenty is @rihanna last name pic.twitter.com/RONHwjS4Cx — Grace Jones’ Spirit (@Hadiya_Spalding) September 19, 2017

FENTY IS RIHANNA’S LAST NAME SAY WHAT 😆😩😩😩 I am the worst fan ever pic.twitter.com/Kp4D6HbdF3 — HENSLEY (@HensleyU) September 12, 2017

Everyone who just figured out who Robyn Fenty is… pic.twitter.com/dFdlCBWMHT — Dave from State Farm (@piercethe_whor3) September 21, 2017

Foto: Hepta