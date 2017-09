Rihanna si-ar dori sa se intoarca in timp, inainte de momentul in care si-a pierdut virginitatea

Rihanna apare din nou pe coperta revistei ELLE US, aceasta cea de-a 6-a coperta a cantaretei pentru revista de moda. Pe langa un shooting spectaculos, Rihanna a raspuns mai multor intrebari puse de data aceasta de prietenii faimosi ai acesteia: Tyra Banks, Pharell Williams, Eminem si chiar David Copperfield.

„Nu glumesc, este o oferta reala: te pot face sa dispari si sa reapari oriunde in lume. Unde ai vrea sa mergi si de ce?” a fost intrebarea adresata de magician, iar raspunsul cantaretei a fost unul surprinzator: „Cu 10 minute inainte sa imi pierd virginitatea…”, insa nu a explicat de ce ar vrea acest lucru.

Un alt raspuns amuzant a fost cel pe care i l-a dat lui Laverne Cox. Aceasta a intrebat-o ce anume a facut-o atat de curajoasa incat sa poarte rochia Adam Selman de la Premiile CFDA in 2014. „Draga Laverne, am profitat de sanii mei inainte ca acestia sa se duca in sud. Mi-am vazut sansa, asa ca am profitat de ea”, a declarat artista.

Rihanna si-a lansat in urma cu cateva zile si colectia de produse de make-up Fenty Beauty by Rihanna, asadar nu au lipsit intrebarile despre produsele pe care aceasta le foloseste.

„Rujul mi-a facut intotdeauna probleme. Fie ca eram copil si eram acasa, fie in primii ani de cariera, intotdeauna am simtit nevoia sa port ruj. Asa ca am ignorat toate regulile. Acum rujul este un fel de mica arma secreta pentru mine!”, a declarat Rihanna.

Totodata, intrebata care este cel mai nebunesc lucru pe care l-a facut pentru frumusete, ea a raspuns ca a purtat corset si ar face asta din nou, l-ar purta in fiecare zi daca ar putea.

Foto: Instagram