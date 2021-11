Cine este Mellina, concurenta Bravo, ai stil! care o înlocuiește pe Ioana Filimon?

Mellina este noua concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities, cea care o va înlocui pe Ioana Filimon, descalificată recent din competiție. „Prefer să mă retrag din lumina reflectoarelor și să-mi văd de viață mea, aici, la Timișoara! Vreau să trec la o altă etapă, să mă bucur de afacerea mea, să am o stabilitate, pentru că proiectele astea de scurtă durată nu-ți oferă o siguranță! Nu are legătură cu emisiunea! Nu de asta s-a întâmplat descalificarea mea la ‘Bravo, ai stil! Celebrities!’. Din moment ce am fost descalificată și sunt acasă, prefer să mă ocup de afacerea mea și să o fructific să fie mult mai prosperă!”, a declarat Ioana Filimon după descalificare.

Cât despre Mellina, aceasta este cunoscută în principal pentru participarea la Survivor România, dar puțini știu că tânăra, care este din București, este interpretă, compozitoare, producătoare muzicală și textieră. Pe numele ei real Melina Dumitru, ea a debutat ca majoretă în trupa Abracadabra, cu mulți ani în urmă. A început să danseze la vârsta de 5 ani, iar până la 23 s-a dedicat exclusiv lumii dansului, după care a decis că își dorește o carieră în muzică.

Din portofoliul de piese compuse de Mellina se numără melodii pentru Mira, Alina Eremia, Lora sau Kamara. A avut și un hit în nume propriu – este vorba despre Poze de album, o colaborare cu Vescan care a căpătat popularitate și în România, dar și în afara țării. În plus, Mellina are deja mulți fani pe rețelele de socializare – peste 100.000 de oameni o urmăresc pe contul său de Instagram, lucru care o va ajuta, cu siguranță, în privința voturilor necesare la Bravo, ai stil!.

Mellina va avea o primă apariție la Bravo, ai stil! Celebrities pe 17 noiembrie, iar înainte de asta, ea a declarat: „Mi-am dorit să intru în competiția tocmai pentru că este o provocare, ceva cu totul nou pentru mine. Referitor la ceea de mă caracterizează ca stil, nu am pus niciodată preț pe accesorizarea hainelor, în general nu mi-am cheltuit banii pe haine, pentru că prefer să îi cheltui pe experiențe și sunt, cumva, în minus, în această zona a modei. Am venit la că să învăț, să evoluez. Doresc și să bucur oamenii de acasă”.

Foto: Instagram

