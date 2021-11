Ce face Silvia Popescu după ce a câștigat de două ori Bravo, ai stil?

Silvia Popescu a câștigat o uluitoare popularitate participând la emisiunea-concurs Bravo, ai stil!, găzduită de Kanal D. Fosta concurentă a câștigat de două ori emisiunea – adjudecându-și premiul pentru primul sezon, în 2016, dar și pentru cel din 2018, Bravo, ai stil! All Stars.

La acea vreme, Silvia Popescu declara: „Mă simt fericită, mă simt îndreptățită! 0,01% m-am îndoit și m-am gândit pentru o clipă că pot să pierd însă cred în Dumnezeu și atât de mult m-a ajutat în viață, și mi-a îndeplinit toate dorințele, încât am știut că va fi de partea mea și în aceste momente. Atunci când ești drept, reprezinți adevăr și iubire, nu ai cum să nu reușești.”

Și după aceste întâlniri cu moda, Silvia a rămas pasionată de domeniu, în așa măsură încât, invitată în cadrul podcastului În oglindă, a recunoscut că a cheltuit toți banii pe care i-a câștigat din premii pentru haine. „Nu suport sărăcia. Ca să-mi cumpăr pantofi mi-am amanetat lustra. De aceea mă aflu încă în chirie în Dristor. Stau într-un apartament de 60 de metri pătrați, unde mă copleșesc hainele, accesoriile și greutatea minții mele”.

Silvia Popescu a mărturisit și că ultimii ani din viața sa au fost dificili. „În ultimii trei, patru ani din viață am fost cea mai săracă. Au fost nașpa”. Ea a continuat să vorbească și despre cum sărăcia îi repugnă, dar și despre cum este nemulțumită de statutul său, ca persoană care trăiește în România, o țară despre care spune că nu i-a oferit nimic.

Mai mult, aceasta a povestit și despre subiecte extrem de delicate legate de viața sa personală. „Am fost amanta cuiva. În două săptămâni, am făcut testul. Am rămas însărcinată. Am pierdut sarcina peste trei luni”, a mai declarat Silvia Popescu. Mai mult, aceasta a spus că resimte permanent o anume singurătate care o face nefericită.

„Sunt singură dintotdeauna. Îți dai seama că am făcut 40 de ani și am fost mereu singură. Eu nu am avut o relație până acum câteva luni, când am întâlnit pe cineva care, într-adevăr, pentru puțină vreme, m-a făcut să simt normalitatea asta a relației. Eu tânjesc după asta.”

