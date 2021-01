Joe Biden, în vârstă de 77 de ani, a devenit al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Mulți se întreabă însă cine este Ashley Biden, noua primă fiică a Americii.

Se știu destul de multe lucruri despre noul președinte al Americii, Joe Biden, și cei doi fii ai acestuia, Beau și Hunter, însă atunci când vine vorba despre Ashley Biden, noua primă fiică a Americii, nu atât de multe lucruri sunt cunoscute despre aceasta.

Deci, cine este Ashley Biden? Are 39 de ani și a fost în centrul atenției în cadrul ceremoniei de învestire a tatălui ei în funcția de Președinte al Americii, fiind alături de părinții ei în momentul depunerii jurământului.

Cine este Ashley Biden? 6 lucruri de știut despre noua primă fiică a Americii

Ashley Biden are propria companie

După ce fratele ei, Beau, a murit de cancer în 2015, Ashley Biden a pus bazele companiei Livelihood, care produce piese vestimentare american-made și donează fondurile obținute din vânzări organizațiilor comunitare din Washington DC și Delaware. Potrivit lui Ashley, scopul companiei este de a educa cu privire la inegalitatea economică din Statele Unite, a celebra oamenii obișnuiți care sunt extraordinari și care asigură creșterea economică și a restaura încrederea în puterea de decizie a comunităților.

Nu va avea un rol politic în administrația condusă de tatăl ei

Fiica lui Joe Biden a declarat într-un interviu că nu va avea un job oficial în cadrul administrației conduse de tatăl ei, spre deosebire de Ivanka Trump. Cu toate acestea, Ashley intenționează să își folosească vocea și rolul de primă fiică a Americii pentru a pleda și a apăra drepturile sociale ale americanilor și se va implica în dezvoltarea comunităților defavorizate. „Sper să aduc în atenția lumii educația și subiectele care sunt cu adevărat importante”, spune ea.

A fost director executiv al Centrului pentru Justiție din Delaware

Centrul pentru Justiție din Delaware este o organizație non-profit, pe care Ashley Biden, fiica lui Joe Biden, a condus-o din 2014 până în 2019. Potrivit declarațiilor făcute de mama ei, Ashley „a fost inspirată chiar de fratele ei mai mare, Beau, dorind să îi ducă mai departe munca pe care a depus-o pentru stabilirea unor reforme în justiție”.

Ashley Biden a participat activ la campania electorală a tatălui ei

Ashley Biden s-a implicat în campania electorală a tatălui ei și în luna august a anului trecut a organizat un eveniment, Wisconsin Women For Biden. „Sunt aici pentru că îmi ador tatăl, dar și pentru că eu cred cu adevărat că are caracterul și viziunea pentru a conduce această țară”, a spus ea. „Dacă tatăl meu va deveni președinte, ne va ajuta să rezolvăm unele dintre cele mai mari probleme ale generației noastre. Și ale comunităților. Femeile vor decide cine va câștiga aceste alegeri. Femeile de culoare vor decide cine va câștiga aceste alegeri”.

A lucrat ca asistent social

La fel ca părinții ei, Ashley s-a implicat activ în activițăți non-profit din cadrul comunităților. Timp de 15 ani, Ashley Biden a lucrat ca asistent social în cadrul Departamentului pentru copii, tineri și familiile lor din Delaware.

Susține și pledează pentru drepturile animalelor

Atunci când mulți se întrebau cine este Ashley Biden, tânăra a ținut să facă unele dezvăluiri într-un interviu acordat Glamour. „Când eram copil iubeam animalele și când am aflat că glossul Bonne Bell era testat pe animale, am organizat ca școala mea să trimită scrisori companiei. Apoi am devenit obsedată de imaginile cumplite cu delfinii care rămâneau blocați în plasele de pescuit. Așa că am făcut lobby pentru a reuși să fie adoptată legea The Dolphin Protection Consumer Information Act”.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro