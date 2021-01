Un selfie cu Donald și Ivanka Trump face înconjurul Internetului

Fiica lui Donald Trump, Ivanka, a împărtășit pe Twitter un selfie alături de tatăl ei în timp ce se aflau la bordul Air Force One, în drum spre un miting care avea loc în Georgia.

„Am plecat spre Georgia cu tatăl meu! Ieșiți și votați Georgia”, a scris Ivanka alături de fotografia cu tatăl ei. Însă, ceea ce i-a amuzat pe foarte mulți dintre internauți a fost că în loc să îl eticheteze în poză pe tatăl ei, ea l-a etichetat pe Meat Loaf, un actor și cântăreț în vârstă de 73 de ani, cunoscut pentru baladale sale rock I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) și I’d Lie for You (And That’s the Truth).

Confuzia a apărut în urma faptului că numele de pe Twitter al lui Meat Loaf începe cu real (@RealMeatLoaf), așa cum începe și cel al lui Donald Trump (@realDonaldTrump).

Off to Georgia with Dad! Get out and VOTE Georgia!!! 🇺🇸 pic.twitter.com/zm7Zk6l6wo — Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 4, 2021

The perfect meme template doesnt exi- https://t.co/OwUZgnqEBH — Kendra Bunke (@kbunkz) January 5, 2021

„Ivanka Trump etichetându-l în mod accidental pe Meat Loaf în locul tatălui său este de departe cel mai bun lucru care s-a întâmplat în 2021″, a scris pe Twitter consultantul Andrew Bloch.

Ivanka Trump accidentally tagging MeatLoaf instead of her dad is the best thing to have happened in 2021 so far. pic.twitter.com/IzUCCG0SqX — Andrew Bloch (@AndrewBloch) January 5, 2021

Nu este singurul comentariu cu privire la greșeala făcută de Ivanka Trump, care a devenit în scurtă vreme virală, iar aceste reacții de pe Twitter sunt dovada.

she accidentally tagged meatloaf instead of her dad lmao https://t.co/vHgRq2UXg6 pic.twitter.com/2WuPuTsCOb — Josh Billinson (@jbillinson) January 5, 2021

I would just like to point out that she didnt tag her dad in this picture. However, she did tag Meat Loaf. I feel like there is some symbolism in that. https://t.co/Mfod6E7GNf — Emma Silverman (@EmmaSilverman1) January 5, 2021

why did she tag meat loaf https://t.co/Pz7prYHCuh — Brandy Jensen (@BrandyLJensen) January 5, 2021

Între timp, Donald Trump își menține poziția și continuă cu acuzațiile privind fraudarea alegerilor, totul pentru a fi din nou președinte. Joe Biden, cel care a câștigat alegerile prezidențiale din SUA în noiembrie 2020, va depune jurământul pe 20 ianuarie. Donald Trump i-a îndemnat pe republicanii din nordul Georgiei să voteze în cadrul alegerilor speciale de marți, care vor decide partidul care controlează Senatul.

De asemenea, The Washington Post a dezvăluit o convorbire telefonică în care Donald Trump îi cere unui oficial al comisiei electorale din Georgia să îl ajute în privința voturilor care îi pot aduce victoria. „Tot ce vreau este să găsim 11.780 de buletine pentru că am câştigat acest stat”, spune Donald Trump în acea înregistrare.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro