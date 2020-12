Unde se vor muta Donald și Melania Trump după ce părăsesc Casa Albă

O vizită pe care Melania Trump a făcut-o la o școală din Florida a alimentat zvonurile potrivit cărora ea și Donald Trump intenționează să se stabilească în Mar-a-Lago atunci când vor părăsi Casa Alba.

Melania Trump a vizitat Pine Crest School, situată în Ford Lauderdale, cu scopul de a căuta cea mai bună școală pentru fiul ei, Barron, în vârstă de 14 ani. „Au căutat peste tot în Palm Beach și în Broward și se vor decide în curând”, a declarat o sursă pentru Page Six. Taxa de școlarizare a acelei școli private ar fi de 35.000 de dolari pe an și înscrierea necesită declarații fiscale personale.

În prezent Barron, care e elev în clasa a IX-a, studiază la St. Andrew’s Episcopal School. În urmă cu un an, Melania și Donald Trump și-au schimbat adresa oficială din New York City în Florida. Mai multe surse declară pentru Page Six că ei intenționează să locuiască aproape de clubul pe care Trump îl are în Palm Beach.

„Caută școli pentru Barron și, de asemenea, se uită de case de cumpărat lângă Mar-a-Lago. Intenția este de a rămâne la Mar-a-Lago după ce părăsesc Casa Alba”, spune o sursă.

În ultima vreme există destul de multe zvonuri conform cărora Melania și soțul ei, Donald Trump, ar fi pe punctul de a divorța. La scurt timp după ce s-a anunțat că Donald Trump a pierdut președinția SUA, o consilieră a Melaniei Trump spunea că mariajul de 15 ani al celor doi ar fi aproape de sfârșit: „Melania numără fiecare minut până când el va părăsi biroul și va putea să divorțeze. Dacă Melania ar fi încercat să-l umilească și să-l părăsească cât timp el își exercita funcția, acesta ar fi găsit o modalitate prin care să se răzbune.”

