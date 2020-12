Shia LaBeouf e acuzat de agresiune fizică și abuz emoțional de fostele partenere

Shia LaBeouf e acuzat de agresiune sexuală și fizică și abuz emoțional de fosta sa parteneră, FKA Twigs, care a și intentat un proces în acest sens. Artista a făcut incidentele publice săptămâna trecută, printr-o postare pe Instagram în care anunța procesul.

„S-ar putea să vă surprindă să aflați că am fost într-o relație abuzivă din punct de vedere emoțional și fizic. A fost dificil pentru mine să procesez ce s-a întâmplat, în timp ce se întâmpla și după, pentru că nu am crezut că mi se va întâmpla vreodată așa ceva. De aceea am decis că este important pentru mine să vorbesc despre asta și să încerc să-i fac pe oameni să înțeleagă că atunci când ești sub controlul unui abuzator sau într-o relație intimă violentă, să pleci nu pare o opțiune sigură sau ușor de realizat.”

Cântăreața a recurs la justiție, astfel că acum există un proces în care Shia LaBeouf e acuzat de agresiuni, și a motivat în postarea onestă de pe Instagram motivele pentru care a făcut asta. „Al doilea cel mai mare coșmar al meu este să fiu nevoită să spun lumii că sunt o supraviețuitoare a violenței domestice, dar cel mai mare coșmar e să nu spun nimănui, știind că aș fi putut să ajut măcar o persoană dezvăluindu-mi povestea.”

După mărturisirea lui FKA Twigs, o altă artistă, Sia, a făcut, la rândul ei, mărturisiri. Conform declarațiilor acesteia, Shia LaBeouf e acuzat că ar fi un „mincinos patologic”, care ar fi „păcălit-o să intre într-o relație adulteră, pretinzând că nu este într-o relație”.

FKA Twigs a răspuns imediat la acuzațiile făcute de Sia, arătându-și susținerea. Aceasta a repostat mesajul scris de Sia, însoțit de un mesaj de încurajare: „Îmi pare rău, Sia, mesajul tău întărește motivele pentru care a trebuit să vorbesc public despre experiența mea. Trebuie să ne susținem una pe cealaltă.”

Apoi, Twigs a mai postat un mesaj destinat Siei: „Te iubesc, Sia, ești o inspirație, și mulțumesc tuturor pentru dragoste și solidaritate.”

Nu e prima oară când Shia LaBeouf este acuzat de diverse comportamente toxice, chiar ilegale. Acesta a fost acuzat în repetate rânduri de plagiat pentru felurite proiecte. A fost arestat pentru tulburarea liniștii publice sub influența alcoolului și a fost implicat în altercații violente, care au fost filmate, cu fosta sa parteneră, Mia Goth.

Acum, Shia LaBeouf e acuzat de agresiuni, după ce FKA Twigs a vorbit despre faptul că a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a ieși din relație. Actorul a făcut declarații în acest sens. „Nu am scuze pentru alcoolismul și agresiunile mele, pot doar să le raționalizez. Am fost abuziv cu mine și cu cei din jur ani de zile. Am o istorie în acest sens, rănindu-i pe cei mai apropiați. Îmi este rușine de această istorie și îmi pare rău că am rănit oameni. Nu mai pot spune nimic altceva.”

Un alt mesaj trimis de actor către New York Times spune, totuși, că multe dintre acuzațiile care i se aduc nu sunt adevărate, dar că le datorează femeilor care îl acuză „oportunitatea de a-și face declarațiile publice și acceptă să fie tras la răspundere pentru lucrurile pe care le-a făcut.”

După ce s-a aflat că Shia LaBeouf e acuzat de agresiuni, avocatul lui FKA Twigs a făcut, la rândul său, declarații: „Am încercat să rezolvăm această problemă în privat, cu condiția ca domnul LaBeouf să primească tratament psihologic consecvent și semnificativ. Din moment ce nu a fost de acord să primească ajutor, Ms. Barnett (numele real al lui FKA Twigs, n.red.) a intentat acest proces pentru a preveni ca alte persoane să sufere abuzuri din partea lui.”

Dacă ești într-o relație abuzivă, nu uita că există un număr de telefon la care poți suna 24 de ore din 24 pentru consiliere și ajutor: 0800 500 333.

