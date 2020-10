Fashion trend: Obsesia pentru funde

Fundele sunt accesoriile cele mai folosite de către designeri pentru iarna lui 2020: sunt ușor de aplicat și dau oricărei ținute un aer couture & retro.

Funde la gât (Saint Laurent), funde în talie (Carolina Herrera), funde dramatice (Gucci) sau funde romantice (Simone Rocha) – nu contează stilul lor sau unde le porți, acestea trebuie doar să existe în garderoba ta! Go with the bow!

Foto: Imaxtree

