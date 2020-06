Victoria Beckham vorbește despre modul în care s-a schimbat stilul său personal

În cadrul unui articol pentru The Guardian, Victoria Beckham a răspuns la întrebările studenților pasionați de modă din Marea Britanie.

Unul dintre aceștia i-a adresat Victoriei o întrebare despre stilul ei personal, motiv pentru care ea a reflectat asupra trecutului și a descris evoluția stilului său. „Când făceam parte din trupa Spice Girls aveam niște stiliști care ne îmbrăcau pe toate, însă în viața mea personală nu am lucrat niciodată cu un stilist. Obișnuiam să port rochii care aveau corset și încă mai am câteva dintre ele, dar stilul meu personal a devenit mai relaxat”, a explicat aceasta.

„Uitându-mă în trecut, faptul că purtam mereu haine strâmte și modelatoare era un semn de nesiguranță.” Victoria a continuat prin a spune că, odată ce business-ul ei a luat amploare, devenind mult mai ocupată de asta, și stilul său s-a schimbat. „Nu pot să alerg prin atelier și să fac tot ce trebuie pe tocuri. Am foarte multe roluri: sunt mamă, soție și sunt la atelier în fiecare zi. Îmi amintesc că, la o prezentare de modă de la New York, am purtat o ținută bărbătească cu teniși și toată lumea a spus: „Vai doamne, poartă teniși!”

În ceea ce privește încrederea de sine, Victoria Beckham mărturisește că aceasta a crescut odată cu vârsta. „Știu ce funcționează pentru mine, ce arată bine, ce mă face să mă simt încrezătoare și confortabilă. Nu cred că trebuie să demonstrez ceva prin modul în care mă îmbrac.”

Un alt aspect foarte important al discuției a fost atunci când Victoria Beckham a vorbit despre ascensiunea sa în industria modei și despre sfatul pe care și l-ar fi dat pentru a avea mai multă încredere în propriul instinct. „Mereu am susținut faptul că pot face față greșelilor făcute de mine, însă nu greșelilor care erau împotriva instictului meu. Aveți încredere în acel instinct, este acolo cu un motiv.”

Referitor la perioada Spice Girls, Victoria mărturisește că, deși s-a distrat foarte mult cu Spice Girls, nu ii lipsește atât de mult acea perioadă. „Iubesc ceea ce fac acum pentru că este un produs cu adevărat creativ pentru mine”, a explicat aceasta despre afacerea sa. „M-am distrat foarte tare cu trupa, dar nu-mi lipsește acea perioadă, nu-mi lipsește scena. Asta era atunci și asta este acum. Moda mă face să mă simt confortabilă și entuziasmată.”

Text: Alexandra Dima

Foto: Arhiva Revistei ELLE

