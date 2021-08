Chris Noth și Sarah Jessica Parker, ca în vremurile bune la filmările And Just Like That…

Chris Noth și Sarah Jessica Parker au format în Sex and the City și în cele două filme care au urmat serialului-fenomen produs de HBO unul dintre cele mai iconice cupluri care au apărut pe micile ecrane în deceniile recente. Chiar dacă relația dintre Mr. Big și Carrie poate fi cu ușurință considerată una toxică, este cert faptul că ea a fost cea care a influențat așteptările romantice ale generațiilor care au învățat despre dragoste și sex din serial.

Odată cu începerea filmărilor pentru continuarea serialului, proiect denumit And Just Like That…, fanii au devenit teribil de îngrijorați în ceea ce privește viitorul relației dintre personajele jucate de Chris Noth și Sarah Jessica Parker, în parte după scurgerea în presă a unei bucăți de scenariu care ar fi putut fi interpretat în sensul unui divorț între cele două personaje, și apoi, după ce actorii au fost surprinși în ceea ce pare a fi un conflict dramatic pe stradă, la filmare. Mai apoi, fanii au suspectat și că personajul interpretat de Noth urmează să moară în noua serie.

Însă fanii au avut ocazia să se liniștească în legătură cu bunăstarea cuplului lor preferat, după ce Chris Noth și Sarah Jessica Parker au apărut într-o imagine, postată de Noth însuși pe contul său de Instagram, într-o ipostază familiară. Cei doi se relaxează în pat și par foarte tandri și zâmbitori. „Ca în vremurile bune!”, a fost textul folosit de actor pentru a însoți imaginea.

Imaginea cu cei doi le-a readus zâmbetul pe buze și speranța internauților, ale căror sentimente față de iconicul cuplu nu au fost ferite de decepții. Relația dintre cele două personaje a fost mereu complicată, deși pasională, iar la finalul serialului inițial s-au reunit, după multiple despărțiri. În cele două filme Sex and the City care au urmat, cele două personaje s-au căsătorit, însă Carrie l-a sărutat pe Aidan, un fost iubit, reîntâlnit într-o călătorie.

