O rochie purtată de Sarah Jessica Parker în noul Sex and the City stârnește controverse

O rochie purtată de Sarah Jessica Parker la filmările de la continuarea celebrului serial Sex and the City, And Just Like That…, i-a înmărmurit la propriu pe fanii seriei, faimoasă nu doar pentru umorul protagonistelor, ci și pentru garderoba extraordinară a personajului principal, Carrie Bradshaw.

Despre garderoba lui Carrie, care reușea, dintr-un job de editorialistă la un ziar, să poarte rochii uluitoare, venite direct de pe podiumurile unor case de prestigiu precum Dior sau Dolce & Gabbana, s-a vorbit ani la rând, la fel și despre colecția ei incredibilă de pantofi, estimată la un moment dat la 40.000 de dolari. Acum, o rochie purtată de Sarah Jessica Parker în noul serial (și într-un moment care pare a fi delicat, adică o întâlnire cu Natasha, fosta parteneră a lui Big) îi uimește pe fani pentru simplul motiv că rochia provine de la un mare lanț de fast fashion, Forever 21.

Chiar dacă multe dintre piesele preferate de Carrie au putut fi zărite în ținutele noi ale acesteia, de la florile purtate în piept până la celebrii pantofi Manolo Blahnik (seria este creditată și pentru că ar fi ajutat enorm la popularizarea brand-ului) și la poșeta Fendi, se pare că persoana care se ocupă de costumele noii serii a decis că e timpul ca personajele să se aventureze și în lumea hainelor de masă, nu doar în cea a creațiilor exclusiviste vândute în magazine precum Bergdorf Goodman sau Barneys.



De noua rochie purtată de Sarah Jessica Parker este responsabilă Molly Rogers, o protejată a Patriciei Field, fosta creatoare a costumelor serialului Sex and the City. Iar atunci când un cont de Instagram care se ocupă de identificarea pieselor din And Just Like That… a arătat că Carrie îmbracă o rochie fast fashion, fanii au luat cu asalt rețelele sociale, ca să își exprime dezaprobarea. „Se întâlnește cu Natasha îmbrăcată astfel?!”, a comentat un fan. „Urăsc aceste ținute, nu se apropie măcar de liga în care erau înainte”, a zis un altul, în vreme ce cineva a comentat incisiv: „Carrie nu ar face niciodată asta.”

Însă există și fani care apară noul stil al lui Carrie și care nu au fost ofensați de această rochie purtată de Sarah Jessica Parker. „Carrie cu siguranță ar purta o rochie de 7 dolari cu pantofi de 400”, a comentat un fan, amintindu-și de obiceiul vechi al personajului de a combina piese de designer cu altele, mult mai accesibile, uneori achiziționate și în magazine second hand.

And Just Like That… va însemna revenirea a doar trei dintre personajele principale ale seriei inițiale, adică Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) și Charlotte (Kristin Davis), Samantha fiind înlocuită cu alte personaje în noul serial. O parte din scenariu care a ajuns pe Internet arată și că între Carrie și Mr. Big ar avea loc o despărțire în noua serie.

Foto: Profimedia

