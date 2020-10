Celebra Kat Von D dezvăluie că a fost sechestrată la același internat la care a fost și Paris Hilton

Într-un nou documentar Netflix intitulat chiar This is Paris, Paris Hilton vorbește deschis despre traumele care au marcat-o și abuzurile pe care le-a trăit într-o școală cu internat la care au trimis-o părinții, Provo Canyon School din Utah. „Cred că era scopul lor să ne distrugă (n.r. despre profesorii de acolo). Erau abuzivi din punct de vedere fizic, ne loveau și ne sugrumau. Voiau să insufle frică tuturor copiilor pentru că așa eram prea speriați să nu ne supunem lor”, declara Paris Hilton într-un interviu.

Se pare că și Kat Von D, artistă tatuatoare cunoscută pentru emisiunile sale L.A. Ink și Miami Ink, a fost la aceeași școală și se pare că a avut o experiență similară la Provo Canyon School, după cum a mărturisit într-o postare pe Instagram. „Mulțumesc, Paris Hilton, că mi-ai dat curajul să vorbesc despre faptul că am fost închisă pentru jumătate de an, fără să văd măcar soarele, la Provo Canyon School din Utah. Am petrecut acolo șase luni traumatizante din viața mea de adolescentă, care mi-au creat tulburări post-traumatice, din cauza regulilor non-etice și abuzive ale acestei ‘școli’, care încă EXISTĂ.”

Kat Von D a spus că a prins curaj să vorbească despre toate aceste lucruri după ce a văzut documentarul lui Paris Hilton. Artista a mai spus că nu a fost supusă la abuzuri sexuale sau fizice, dar că a văzut alte persoane pedepsite și cărora li s-a administrat medicație cu forța. Aceasta spune că experiența de șase luni la Provo Canyon School au stat la baza viitoarelor ei probleme cu alcoolul și drogurile. Kat Von D spune că nu a mai consumat alcool de 13 ani.

Paris Hilton a repostat video-ul lui Kat Von D, mulțumindu-i pentru curajul de a-și spune povestea.

