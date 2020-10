Filme și seriale de văzut în luna octombrie pe Netflix

Luna octombrie a venit, așa că este momentul să îți faci o listă cu filmele și serialele pe care le urmărești. Iar ca totul să îți fie și mai ușor, am făcut noi asta pentru tine și îți spunem ceea ce nu ar trebui să ratezi în această lună de pe Netflix.

Mank (2020)

Mank va fi cu totul diferit față de peliculele cu care ne-a obișnuit până acum regizorul David Fincher, precum Mindhunter, Zodiac și The Girl with Dragon Tattoo. Filmul aduce în prim-plin povestea adevărată a scenaristului Herman J. Mankiewicz, care s-a luptat cu regizorul Orson Welles pentru a obține credit pe scenariul filmului Citizen Kane, din 1941.

Premiera: 28 octombrie

Rebecca (2020)

După cum deja ți-ai dat seama, Rebecca este inspirat de romanul clasic din 1938 al lui Daphne du Maurier. Regizorul Ben Wheatley propune o adaptare modernă în care Lily James o va interpreta pe Mrs. de Winter, o femeie care se căsătorește cu un bărbat bogat și cu care se mută la moșia Manderley. Naivă și lipsită de experiență, ea se va afla în umbra primei soții a lui Maxim, Rebecca.

Premiera: 21 octombrie

The Trial of the Chicago 7 (2020)

Regizat și scris de Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7 va avea lansarea în luna octombrie. Filmul spune povestea a șapte persoane aflate în proces, în urma multiplelor acuzații de crimă după protestul de la Conveția Națională Democratică din 1968 din Chicago, Illinois.

Premiera: 16 octombrie

Hubie Halloween (2020)

La fel ca în cazul multor altor pelicule, și filmările pentru Hubie Halloween au fost oprite în contextul pandemiei, dar chiar și așa, se va lansa în această lună. Adam Sandler îl interpretează pe personajul principal, Hubie Dubois, care în ciuda devotamentului său pentru orașul natal, Salem, dar și pentru Halloween, el este o figură luată în râs de ceilalți. Însă, lucrurile se schimbă pentru că îi va reveni misiunea de a salva Halloween-ul.

Premiera: 7 octombrie

The Queen’s Gambit (2020)

The Queen’s Gambit este un nou serial TV care promite multe, iar rolul principal îi revine actriței Anya Taylor-Joy. Ea o interpretează pe Beth Harmon, care își propune în adolescență să devină o maestră în șah. Crescută într-un orfeliat, ea își depășește limitele, iar șahul este pentru ea o scăpare. Însă personalitatea ei captivantă are și o latură întunecată.

Premiera: 23 octombrie

The Forty-Year-Old Version (2020)

Comedia The 40-year-Old Version o prezintă pe actrița Radha Blank, care decide să renunțe la scenă și să se reinventeze, tot ea fiind cea care a regizat și filmul. Intră în industria muzicii rap și descoperă o nouă sursă de inspirație, însă problemele din trecut îi acaparează noua viață.

Premiera: 9 octombrie

Emily in Paris (2020)

Emily, jucată de actrița Lily Collins, este o tânără americană din Midwest angajată de o firmă de marketing din Paris cu scopul de a le oferi o altă perspectivă asupra lucrurilor. În spatele serialului se află producătorul Darren Star, cel care a realizat Beverly Hills, 90210, Melrose Place și Sex and the City.

Premiera: 2 octombrie

Song Exploder (2020)

Song Exploder este o nouă serie marca Netflix, fiind o incursiune în poveștile din spatele muzicii și versurilor unor artiști cunoscuți, printre care și Alicia Keys. Serialul aduce laolaltă interviuri personale, imagini de arhivă și înregistrări care conturează imaginea artistului.

Premiera: 2 octombrie

Moneyball (2011)

Filmul Moneyball are ca sursă de inspirație cartea cu același nume scrisă de Michael Lewis. Billy Beane, jucat de actorul Brad Pitt, este un fost jucător de baseball care în cele din urmă ajunge să fie managerul echipei Oakland Athletics. Scopul lui este de a aduna o echipă de baseball, cu un buget redus, folosind informații și analize generate de un computer.

Premiera: 14 octombrie

Stranger Than Fiction (2006)

În Stranger Than Fiction actorul Will Ferrell este Harold Crick, un bărbat care descoperă într-o zi că este un personaj dintr-un roman, însă doar el îl poate auzi pe narator, aspect care îl face și mai confuz pe Harold. Așa că, își propune să găsească naratorul cu orice preț.

Premiera: 1 octombrie

