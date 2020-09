Cum a ajuns Brad Pitt să facă parte din cultul scientologic

Cine ar fi zis că inclusiv Brad Pitt a făcut parte din acest cult controversat care susține că omul este o ființă nemuritoare venită de pe o altă planetă? Se pare că actorul a fost introdus în această lume la începutul anilor ’90 de către iubita lui de atunci, Juliette Lewis. Trei ani mai târziu s-a despărțit atât de Lewis cât și de biserica scientologică pentru a-și găsi singur drumul.

Un fost membru al cultului a făcut o serie de dezvăluiri pentru The Sun despre perioada în care Brad Pitt a fost scientolog: „Am fost antrenat să supraveghez cursurile, așa că am fost trimis la Centrul pentru Celebrități din Portland. Acolo am cunoscut-o pe fiica adolescentă a directorului unei companii scientologice.” Acea adolescentă a fost aleasă pentru a fi „geamăna” lui Brad Pit, cu care acesta să stea împreună în timpul cursurilor de inițiere. Aceștia au fost la saună în fiecare zi timp de o lună, pentru ritualul de inițiere.

Aparent, sauna este parte din procesul de purificare dezvoltat de fondatorul bisericii scientologice, L Ron Hubbard, care constă în doze mari de vitamine, saune lungi și exerciții fizice. Aparent, Brad Pitt a finalizat o serie de terapii scientologice în 1991 și un „curs special în evaluarea umană” în 1993.

Într-un alt procedeu inițiatic, acesta a fost agresat verbal de supraveghetorul lui de atunci – Michael Mallen, cel care, după 40 de ani petrecuți în sânul bisericii scientologice, a părăsit-o și a scris o carte despre întreaga experiență, intitulată sugestiv Brainwashed. Atunci, Brad Pitt a încercat să plece, dar Juliette Lewis a reușit să-l facă să se răzgândească.

„Nimeni nu vrea ca o celebritate să plece. Dacă nu s-ar fi întors aici, am fi avut mari probleme”, își amintește Mallen. Brad Pitt a decis însă să părăsească mișcarea definitiv în 1993. Reprezentanții actorului nu au comentat încă aceste dezvăluiri.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro