Cele mai importante momente de la Premiile Grammy 2020

Premiile Grammy 2020 au fost pline de surprize, atât în ceea ce privește câștigătorii, cât și în privința celor mai importante momente ale serii. Vestea dispariției tragice a lui Kobe Bryant chiar în dimineața evenimentului a șocat o lume întreagă, în cadrul ceremoniei fiind incluse și momente speciale în amintirea acestuia.

Lizzo îi dedică momentul său lui Kobe

Artista cu cele mai multe nominalizări de anul acesta, Lizzo, a deschis show-ul cu melodia „Cuz I Love You”, spunând că interpretarea sa de la Premiile Grammy este pentru regretatul jucător de basket, „Tonight is for Kobe” (În seara asta este pentru Kobe).

Prestația artistei i-a uimit pe toți cei prezenți la eveniment, întreaga sala aplaudând-o pe Lizzo.

Familia lui Nipsey Hussle acceptă Premiul Grammy în numele acestuia

Nipsey Hussle a fost împușcat mortal anul trecut, familia sa acceptând premiul Grammy pe care acesta l-a câștigat pentru Cea mai bună interpretare rap, pentru melodia „Racks in the Middle”.

„Vorbesc în numele familiei noastre și în onoarea lui Nip, care a fost un om impresionant”, a declarat Lauren London, partenera artistului. „Nip nu a făcut-o doar pentru premii, ci pentru oameni. Dumnezeu i-a permis să își foloseească muzica pentru a spune adevărul, pentru a ne da înțelepciune, ceva ce vom putea avea pentru totodeauna”, a continuat aceasta.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru iubirea pe care i-ați arătat-o și pe care am simțit-o și eu pentru el toată viața, el va continua să trăiască în inima mea, așa că vă mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc”, a declarat bunica artistului, Margaret Boutte.

Alicia Keys și Boyz II Men au susținut un recital emoționant în memoria lui Kobe Bryant

„Nu ne-am fi gândit într-un milion de ani că va trebui să deschidem așa show-ul. Niciodată, niciodată, niciodată, niciodată”, a spus Alicia Keys. Artista a vorbit despre tristețea care s-a simțit în Staples Center la câteva ore de la confirmarea decesului faimosului jucător. „Pur și simplu stăm aici, cu inima frântă, în casa pe care a construit-o Kobe Bryant”, a continuat artista.

Alicia Keys și Boyz II Men au interpretat melodia „It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday”, momentul fiind unul emoționant.

Camila Cabello îi dedică o melodie tatălui ei

Așa cum spuneam, Premiile Grammy 2020 au fost pline de momente emoționante, Camila Cabello dedicându-i momentul artistic tatălui ei, Alejandro. Aceasta a cântat piesa „First Man”, iar tatăl ei, prezent în primul rând, a fost vizibil emoționat. Atât Camila, cât și tatăl ei aveau lacrimi în ochi, iar la final aceștia s-au îmbrățișat.

Demi Lovato uimește prin revenirea spectaculoasă

Demi Lovato a avut o prestație spectaculoasă, deși prima oară când a încercat să cânte a început să plângă. Ulterior, aceasta și-a revenit și a impresionat publicul cu interpretarea melodiei „Anyone”, piesă compusă cu doar câteva zile înainte de supradoza din iulie 2018. Este prima dată când Demi urcă pe scena Premiilor Grammy în ultimii trei, această perioadă fiind una dificilă pentru îndrăgita artistă.

Rosalía a dansat flamenco pe scena Premiilor Grammy

Rosalía a demonstrat încă o dată de ce este o artistă atât de apreciată, momentul ei artistic fiind unul special. Artista a cântat și a dansat flameco, dovedind că merită pe deplin premiul Grammy pentru Cel mai bun album rock latin, urban sau alternativ.

Ariana Grande revine pe scena Premiilor Grammy după conflictul avut anul trecut cu Recording Academy

După ce anul trecut Ariana Grande a intrat în conflict cu Recording Academy, vedeta a revenit pe scena Premiilor Grammy, oferind un spectacol impresionant. Aceasta a renunțat la rochia de bal și s-a schimbat într-o lenjerie cu puf, o ținută potrivită decorului special.

Foto: Profimedia

