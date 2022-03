Ce schimbare vrea să facă Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, la câteva luni de când a născut

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, le-a dezvăluit fanilor ce schimbare de look vrea să își facă. Modelul nu a ascuns niciodată faptul că are o intervenție estetică la nivelul bustului, mai exact în urmă cu câțiva ani și-a făcut implant mamar și întotdeauna a vorbit deschis despre acest subiect.

Acum, la câteva luni de când a născut și după ce a oprit alăptarea fiului ei atunci când a avut COVID-19, Gabriela Prisăcariu pare decisă să facă o nouă schimbare la nivelul bustului. Ea a mărturisit celor care o urmăresc pe Instagram că și-ar dori sâni mai mari.

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, le-a dezvăluit în urmă cu câteva zile celor care o urmăresc pe rețelele de socializare cu ce probleme de sănătate se confruntă în ultima vreme. Recent, modelul vorbise despre momentele mai dificile prin care a trecut ea și fiul ei, Luca Tiago, și micuțul având anumite afecțiuni.

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că problemele au pornit după ce atât ea, cât și fiul ei au avut COVID-19 și, deși în acest moment cei doi au teste negative, lucrurile nu stau foarte bine din punct de vedere al stării de sănătate.

„Am slăbit după Covid-19 mult mai tare, deși nu am vrut. Am și celulită. Eu am fost gripată, covidată și mi-a fost extrem de rău. A trebuit să iau extrem de multe pastile și a trebuit să întrerup alăptatul pentru că nu puteam să supun copilul la un risc.