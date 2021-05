Cauza decesului Prințului Philip a fost dezvăluită. Detaliul care a atras atenția

Certificatul de deces al Prințului Philip a devenit public, iar, conform documentului oficial, cauza decesului Ducelui de Edinburgh este una simplă, „de bătrânețe”. Certificatul a fost semnat de Sir Huw Thomas, medicul oficial al casei regale britanice.

Descrierea „de bătrânețe” este acceptată în Marea Britanie dacă persoana are peste 80 de ani și dacă doctorul care a îngrijit constant acea persoană pe o perioadă mai lungă de timp a observat și precizat în documentele medicale un declin gradual al stării de sănătate.

De asemenea, expresia sugerează că nu a a fost vorba de alte afecțiuni, boli sau răni care au contribuit la deces. În cazul Prințului Philip, acest lucru semnalează că nu au existat complicații ale operației pe care a suferit-o pentru a trata o problemă cardiacă, cu numai câteva săptămâni înainte de decesul său.

Certificatul de deces al Prințului Philip a fost înregistrat de secretarul său personal, Brigadier Archie Miller-Bakewell, pe 13 aprilie, iar numele trecut pe documentul oficial este „Majestatea sa Regală Prințul Philip, Duce de Edinburgh, cunoscut anterior ca Prințul Philippos al Greciei și Danemarcei cunoscut anterior ca Philip Mountbatten”. Faptul că pe certificat este trecut și numele Mountbatten a atras atenția tuturor, fiind cunoscut faptul că Prințul Philip și-ar fi dorit ca familia regală să poarte acest nume și nu Windsor.



În dreptul ocupației este trecut „Ofițer Naval, Prinț al Regatului Unit”, dar și „soț al Majestății sale Regina Elisabeta a II-a, Suverana”.

Prințul Philip a murit pe 9 aprilie 2021, la vârsta de 99 de ani. Prințul Philip, duce de Edinburgh, s-a căsătorit în 1947 cu Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii. Acesta s-a născut pe data de 10 iunie 1921 în Corfu, Grecia.

El a făcut parte din familiile regale ale Greciei și Danemarcei. Întâlnirea sa cu Regina Elisabeta a avut loc înainte de cel de-al doilea război mondial, iar căsătoria lor a avut o longevitate uimitoare, de peste 73 de ani. După căsătorie, Prințul Philip a devenit Duce de Edinbugh, Conte de Merioneth și Baron Greenwich. Regina Elisabeta l-a numit Prinț al Regatului Unit în 1957.

La vârsta de 90 de ani, în 2011, Regina Elisabeta i-a acordat titlul de Înalt Amiral al Marinei Regale britanice.

Vestea că Prințul Philip a murit a venit pe contul de Twitter al familiei regale a Marii Britanii:

„Cu profund regret Maiestatea Sa Regina a anunțat decesul iubitului său soț, Alteța Sa Regală Prințul Philip, Duce de Edinburgh.” Alteța Sa a murit în liniște în această dimineață la Castelul Windsor.”

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021